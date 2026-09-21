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Gol Caracol  / "Barranquilla está confirmada para la final de Copa Sudamericana; esto no es un torneo de barrio"

"Barranquilla está confirmada para la final de Copa Sudamericana; esto no es un torneo de barrio"

En medio de los rumores sobre un cambio de sede de la final de la Copa Sudamericana 2026, una voz oficial del fútbol colombiano desmintió todo de manera contundente.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 21 de sept, 2026
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Estadio Metropolitano de Barranquilla no sería casa exclusiva de la Selección Colombia.jpg
¿El Metropolitano podría dejar de ser casa de la Selección Colombia?
Foto: Gol Caracol.

Este lunes, las alarmas se encendieron en Barranquilla y en Colombia por una versión que surgió en redes sociales sobre un supuesto cambio de sede de la final de Copa Sudamericana 2026, en dado caso que la final se lleve a cabo entre dos clubes brasileños. El estadio Metropolitano había sido asignado por la Conmebol y por eso una voz oficial tuvo que salir a aclarar todo.

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La Copa Sudamericana ya se encuentra en su fase definitiva y las semifinales son Vasco da Gama vs. Boca juniors y Atlético Mineiro vs. Montevideo City Torque. El rumor que tomó fuerza apuntaba a que si clasificaban ambos clubes del Brasileirao, la sede se la quitaban a Barranquilla para reasignarla en Brasil, favoreciendo a los hinchas de los equipos involucrados.

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En las primeras horas no se dieron a conocer mayores detalles sobre de donde surgió esta versión, no obstante, desde Colombia tomaron la voz de mando y despejaron las dudas al respecto. El portal 'El Heraldo' contactó a Ramón Jesurun, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, y le consultó sobre estas versiones.

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La respuesta del directivo fue contundente: “¡Totalmente irresponsable y descabellado! ¡La final es en Barranquilla! Allá se jugará el 21 de noviembre, eso está confirmado”, dijo de entrada.

Y es que el planteamiento generaba dudas por el hecho de que El Metropolitano tuvo una inversión y remodelación importante, justamente para albergar este importante final del balompié continental. Por ende, Junior ha tenido que jugar varios meses en el estadio Romelio Martínez.

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A Jesurun incluso se le notó molesto por dicho rumor que se fue regando y tomando fuerza. “¡Esto no es un campeonato de barrio! ¡Es una completa mentira! La final será en Barranquilla”, agregó.

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Por último y para dejarlo aún más claro, el directivo expresó que los tiempos de las obras van marchando tal cual estaban estipulados y por temas contractuales ni si quiera habrá problemas. “El estadio va bien y va estar listo. Es irresponsable. Barranquilla está totalmente confirmada”, concluyó.

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