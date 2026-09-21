"Barranquilla está confirmada para la final de Copa Sudamericana; esto no es un torneo de barrio"

Este lunes, las alarmas se encendieron en Barranquilla y en Colombia por una versión que surgió en redes sociales sobre un supuesto cambio de sede de la final de Copa Sudamericana 2026, en dado caso que la final se lleve a cabo entre dos clubes brasileños. El estadio Metropolitano había sido asignado por la Conmebol y por eso una voz oficial tuvo que salir a aclarar todo.

La Copa Sudamericana ya se encuentra en su fase definitiva y las semifinales son Vasco da Gama vs. Boca juniors y Atlético Mineiro vs. Montevideo City Torque. El rumor que tomó fuerza apuntaba a que si clasificaban ambos clubes del Brasileirao, la sede se la quitaban a Barranquilla para reasignarla en Brasil, favoreciendo a los hinchas de los equipos involucrados.

En las primeras horas no se dieron a conocer mayores detalles sobre de donde surgió esta versión, no obstante, desde Colombia tomaron la voz de mando y despejaron las dudas al respecto. El portal 'El Heraldo' contactó a Ramón Jesurun, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, y le consultó sobre estas versiones.

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La respuesta del directivo fue contundente: “¡Totalmente irresponsable y descabellado! ¡La final es en Barranquilla! Allá se jugará el 21 de noviembre, eso está confirmado”, dijo de entrada.



Y es que el planteamiento generaba dudas por el hecho de que El Metropolitano tuvo una inversión y remodelación importante, justamente para albergar este importante final del balompié continental. Por ende, Junior ha tenido que jugar varios meses en el estadio Romelio Martínez.

A Jesurun incluso se le notó molesto por dicho rumor que se fue regando y tomando fuerza. “¡Esto no es un campeonato de barrio! ¡Es una completa mentira! La final será en Barranquilla”, agregó.

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Por último y para dejarlo aún más claro, el directivo expresó que los tiempos de las obras van marchando tal cual estaban estipulados y por temas contractuales ni si quiera habrá problemas. “El estadio va bien y va estar listo. Es irresponsable. Barranquilla está totalmente confirmada”, concluyó.