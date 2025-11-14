Duro calendario para América en cuadrangulares: abre y cierra conta Nacional; ‘fixture’ completo

Al América de Cali le tocó “bailar con la más fea”, como se dice popularmente, ya que su nombre quedó instalado en el ‘grupo de la muerte’ tras el sorteo de cuadrangulares semifinales en la Liga Betplay 2025-II, pues sus rivales no solo son de alto nivel, su programación de partidos también presenta varios desafíos.

Los adversarios de los ‘Diablos’ serán: Independiente Medellín, líder de la reclasificación y con el que perdió 3-0 en la fecha 20 de la fase de todos contra todos; Atlético Nacional, con el que recientemente cayó 4-1 en la ida de las semifinales de la Copa Colombia; y Junior de Barranquilla, al que eliminó en cuartos de final de Copa y al que venció 2-1 en la jornada 17 de Liga.

En ese sentido, el principal reto para los rojos serán abrir y cerrar el cuadrangular contra Nacional. Además, la recta final del grupo los pondrá como visitantes del DIM y Junior, en las fechas 4 y 5, respectivamente.

Lo cierto es que los dirigidos por David González deberán sumar la mayor cantidad de puntos en las primeras 3 jornadas (una de visitante y 2 de local) para así llegar con campo acción a la clausura del cuadrangular y soñar con la final.

Para este propósito, será fundamental el apoyó de la hinchada, que dio la espalda en varios encuentros, pero que ahora será vital para empujar a su equipo a la victoria.



‘Fixture’ de América de Cali para cuadrangulares de Liga Betplay 2025-II

Acá, todos los partidos de los ‘escarlatas’, con programación por definir:

Fecha 1

Partido: Nacional vs. América

Estadio: Atanasio Girardot, de Medellín

Fecha 2

Partido: América vs. Junior

Estadio: Pascual Guerrero, de Cali

Fecha 3

Partido: América vs. Medellín

Estadio: Pascual Guerrero, de Cali

Fecha 4

Partido: Medellín vs. América

Estadio: Atanasio Girardot, de Medellín

Fecha 5

Partido: Junior vs. América

Estadio: Metropolitano, de Barranquilla

Fecha 6

Partido: América vs. Nacional Estadio: Pascual Guerrero, de Cali