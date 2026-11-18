Futbolista idolatrado pero presidente cuestionado. Juan Román Riquelme afronta la final de la Copa Sudamericana con el desafío de sanar las heridas con la hinchada de Boca Juniors y enderezar su posición de cara a las próximas elecciones del club.

El exfutbolista vive el mejor momento de sus casi tres años en el cargo de cara a la final del sábado contra Atlético Mineiro, en la que se juega su primer trofeo internacional como dirigente.

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Antes del duelo en la ciudad colombiana de Barranquilla, el equipo le regaló su primera alegría con la conquista de la Tabla Anual del fútbol argentino.

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El título, el primero del Xeneize en tres años, reavivó el romance con una parte de la hinchada que cuestionaba sus elecciones de entrenadores y contrataciones de futbolistas.



"Es un momento muy lindo", "la gente está disfrutando mucho", dijo Riquelme, de 48 años, antes de que Boca se consagrara como el club con más puntos del año en la liga argentina hace menos de dos semanas.

Además de la Sudamericana, una obsesión para un cuadro gigante que no consigue títulos internacionales desde 2008, el club puede ganar el Clausura, la Copa Argentina y el Trofeo de Campeones este año.

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Riquelme también se juega una carta política a un año de las elecciones en las que someterá su continuidad al voto de los socios.

- "El jugador que más alegrías nos dio" -

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Visitante habitual de un palco del estadio La Bombonera con un mate en la mano, Riquelme rompió el 7 de noviembre la sequía de títulos como presidente del club de sus amores.

Él mismo, como mediocampista creativo, lideró la última conquista internacional xeneize, la Recopa Sudamericana 2008.

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"Es el jugador que más alegrías nos dio a los hinchas" y "verlo hoy haciéndose cargo del club, teniéndolo en las condiciones que lo tiene, es una alegría enorme", dice a la AFP Hernán Hvala, un fanático de 43 años.

Riquelme vivió momentos turbulentos ante la molestia de parte de la misma hinchada que hace años enloquecía con sus jugadas de fantasía en la cancha.

Juan Román Riquelme, exjugador argentino. Foto: Getty Images.

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Incluso algunos de sus antiguos compañeros pusieron en duda si estaba a la altura del puesto de dirigente.

Su imagen también se vio afectada por cuestionamientos a su hermano Cristian Riquelme, señalado por medios argentinos por su influencia en las decisiones del club e imputado en una investigación relacionada con reventa de entradas.

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El 2025 fue de pesadilla para Riquelme: Boca quedó eliminado en la fase previa de la Copa Libertadores y tuvo un decepcionante desempeño en el Mundial de Clubes.

Este año quedó fuera de la Libertadores en la fase de grupos y cayó a la Sudamericana, una competencia que tomó una importancia especial por la presencia de su archirrival River Plate.

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- "Salió el sol" -

Durante sus intentos por cambiar el rumbo, Riquelme disolvió a mediados del año pasado el llamado Consejo de Fútbol, una criticada cúpula que tomaba decisiones y que estaba conformada por exjugadores emblemáticos de Boca como Raúl Cascini y Mauricio "El Chico" Serna.

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Poco antes había dado el gran golpe sobre la mesa de su gestión con la contratación del mediocampista Leandro Paredes, un hijo de la casa que ganó el Mundial de 2022 junto a Lionel Messi.

En junio pasado designó como entrenador a su excompañero Rodolfo Arruabarrena y el equipo empezó a ser protagonista.

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Después de "tres años de vacas flacas", "cambió todo, salió el sol", dice a la AFP Jorge Barraza, escritor de varios libros de fútbol argentino y sudamericano.

Álvaro Montero, arquero colombiano de Boca Juniors Boca Juniors Oficial

Para esta temporada encontró por fin un portero de garantías con el colombiano Álvaro Montero, mientras que el ecuatoriano Enner Valencia, un delantero de 37 años, se convirtió en un héroe inesperado con sus goles clave.

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Arruabarrena también consiguió darle protagonismo a jóvenes surgidos de la cantera como Leonel Flores, convocado a la Albiceleste a sus 19 años.

En diciembre del próximo año, Riquelme enfrentará en las elecciones a una oposición en la que figura Sebastián Battaglia, su compañero en los tiempos de gloria en la cancha.