Duván Vergara palpita la llegada de Quintero al América: "lo estamos esperando con ansias"

Este domingo 19 de enero, América de Cali visitó el estadio Nemesio Camacho el Campín de Bogotá para enfrentar a Millonarios en su segundo juego del torneo amistoso 'Serie Colombia', en donde cosechó una derrota 0-2 frente a Melgar y un empate a uno contra la escuadra capitalina , dejando sensaciones divididas en su hinchada, que todavía está a la espera de la confirmación de la llegada de Juan Fernando Quintero al conjunto 'escarlata'.

Precisamente, sobre la llegada de 'Quinterito', el capitán y referente del América de Cali, Duván Vergara , se refirió en una entrevista posterior al juego contra 'millos' sobre esta, afirmando que: "lo estamos esperando con ansias, estamos muy feliz de su llegada porque nos va a ayudar mucho, sabemos la calidad de jugador que es".

"Como lo expresé, lo estamos esperando con ansias, estamos muy felices de su llegada porque nos va a ayudar mucho, sabemos la calidad de jugador que es. Tratar de que él esté muy feliz, muy contento, que se sienta como en casa para que así logre fluir con su talento y así nos ponga a jugar a todos", fueron las declaraciones de Vergara, que además se tomó el tiempo de comparar esta pretemporada con la anterior, a la que tuvo que llegar de manera tardía y no tuvo el mismo periodo de adaptación de sus compañeros.

"Yo llegué tarde a la pretemporada pasada y la verdad es que no sé cómo fue, ahorita que me ha tocado estar desde el primer día, pienso que ha sido muy positiva, independientemente de los resultados que obviamente te dan esa confianza, pero por ahí no te suman. Lo importante es el partido del sábado, de local, que hay que ganarlo; juguemos donde juguemos tenemos que haberlo", indicó.

Publicidad

De igual manera, Vergara habló del rendimiento en la Serie Colombiano, donde el club fue de menos a mapas y consiguió sacar un empate en condición de local contra Millonarios, en una dura plaza como lo es El Campín de Bogotá: "El equipo está muy bien, a comparación del primer partido, que llevábamos muy pocos días de entrenamiento, esta semana laburamos acá en Bogotá y el equipo mostró otra cara hoy".

Duván Vergara, figura de América de Cali, portó la cinta de capitán en la Liga BetPlay II-2024 Archivo de Colprensa

"No quiero ser mediocre, pero para mí fue muy positiva, ¿América hace cuánto no llegaba? Creo que desde que yo me fui no llegaba a una final, estuvimos ahí a punto de jugar la final y ganarla, la tuvimos ahí y en liga pienso que en el 'todos contra todos' el equipo fue de los mejores con Santa Fe y bueno, se nos escapó por detalles en las finales", fueron las palabras del '11' de los vallecaucanos al ser preguntado por el balance de la temporada pasada.

Publicidad

Vergara también fue cuestionado por las nuevas caras del equipo y los 'viejos conocidos' como es el caso de Rafael Carrascal, quien volvió a vestirse de escarlata esta temporada, afirmando que "de los nuevos, solo jugaron dos o tres el día contra Melgar". "Obviamente nos estamos conociendo, ya esta semana tuvimos la oportunidad de conocernos más y mostraron otra cara. Carrascal ya sabe lo que es América, ya sabe cómo se maneja esto acá adentro y obviamente con la hinchada, y es como si nunca se hubiese ido, porque así fui yo, casi no hice pretemporada pero el partido que debuté lo hice con gol; entonces ya sabemos, somos jugadores con mucha experiencia y que sabemos cómo se mueve el club". sentenció.

Por último, el capitán del América dejó en claro los objetivos del club para la temporada, dejando un mensaje alentador para su hinchada, diciendo: "este equipo está diseñado para ser campeón, pelear grandes cosas y tenemos ahí a la mano también un torneo internacional. Necesitamos sumar para entrar a la pelea como es".