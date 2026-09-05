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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Con Álvaro Montero bajo los tres palos, Boca Juniors igualó 2-2 frente a Gimnasia y Esgrima

Con Álvaro Montero bajo los tres palos, Boca Juniors igualó 2-2 frente a Gimnasia y Esgrima

El golero colombiano, quien tuvo importante atajada sobre el inicio del encuentro; no pudo evitar mantener el arco en ceros y al final igualó 2-2 en condición de visitante.

Por: AFP
Actualizado: 5 de sept, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Álvaro Montero, en duelo con Boca Juniors por Liga.
Álvaro Montero, en duelo con Boca Juniors por Liga.
Foto: Getty Images.

Con una formación alternativa, Boca perdió dos veces la ventaja y tuvo que conformarse con un empate 2-2 en su visita a Gimnasia de Mendoza, en un cotejo entretenido de este sábado por la octava fecha del torneo Clausura del fútbol argentino.

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El entrenador Rodolfo Arruabarrena dispuso un equipo repleto de suplentes, en medio de un calendario ajetreado para el Xeneize, que el martes recibirá en La Bombonera al Sao Paulo, por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

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Alan Velasco (16') abrió la cuenta para el azul y oro con un potente remate al ángulo, pero enseguida Ignacio Sabatini (19') estampó la igualdad para el Lobo mendocino, un adversario sin grandes nombres, pero bien estructurado y que hizo buen pie en su ascenso a primera.

Álvaro Montero en una de las prácticas de Boca Juniors.
Álvaro Montero en una de las prácticas de Boca Juniors.
Foto oficial de Boca Juniors

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Kevin Zenón (38') volvió a poner a Boca en ventaja antes del final del primer tiempo, y el Xeneize buscó mantener la ventaja, pero se refugió muy atrás y en tiempo de descuento llegó el empate del albinegro a través de Esteban Fernández (90+3').

"En los últimos tres,cuatro minutos, no podemos perder dos puntos importantes. Eso nos tiene que servir de enseñanza", dijo Arruabarrena al final del partido.

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-"Recalientes"-

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"Nos vamos recalientes porque creemos que ya teníamos la victoria, no pudo ser así. Este era un partido en el que podíamos haber hecho un gol más, pero nos vamos con la sensación de que se nos escaparon dos puntos. Merecíamos ganar", se lamentó Velasco, la figura de Boca.

"Ahora ya tenemos que pensar en el San Pablo. Es importantísimo lo que viene para nosotros, pero no hay tiempo para lamentarse, hay que prepararse y ganar", agregó sobre el cotejo del martes próximo.

Álvaro Montero, arquero de Boca Juniors.
Álvaro Montero, arquero de Boca Juniors.
Foto: AFP

La igualdad deja al sorprendente Gimnasia de Mendoza, de formidable campaña, como líder del grupo A con 16 puntos, mientras que Boca (11) ahora se ubica sexto, con apenas dos triunfos en ocho encuentros, aunque ahora acumula once cotejos sin derrotas en todas las competencias, desde el tropiezo con Riestra en la fecha inicial.

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