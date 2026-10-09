Edwin Cardona, figura de Nacional; "pueden decir muchas cosas, no es fácil jugar sin '9'"

Atlético Nacional y Deportes Tolima se enfrentaron el jueves anterior en el Metropolitano de Ditaires, en Itagüí, en compromiso pendiente de la novena jornada de la Liga BetPlay II-2026. En dicho partido sumó minutos Edwin Cardona, quien dejó unas palabras que no pasaron desapercibidas.

Y, es que tras el juego que concluyó 0-0, el talentoso volante del 'verdolaga' se refirió a esa complejidad que ha tenido su equipo para enfrentar los duelos del campeonato local sin un referente de área natural. Pero que pese a esto, el plantel ha sabido reinventarse bajo la idea del cuerpo técnico liderado por Lucas González. El número '10' valoró el esfuerzo colectivo.

Publicidad

“Jugar sin ‘9’ y crear tantas opciones de gol… La gente puede decir muchas cosas, pero no es fácil. Creo que para ningún equipo no tener un ‘9’ es como de pronto no tener un arquero y jugar sin arquero es difícil. Pero nosotros estamos adaptándonos a eso, a lo que quiere el 'profe' y eso rescatable también para el equipo", dijo en primera instancia Cardona a la prensa, luego del encuentro frente a los 'pijaos'.

Edwin Cardona; jugador de Atlético Nacional en la final de la Liga Bet Play contra Junior de Barranquilla AFP

Publicidad

Del mismo modo, el talentoso de Atlético Nacional destacó la respuesta de los compañeros que ingresaron desde el banco para ocupar distintas posiciones por el bien colectivo.



"Rescato mucho eso porque el que entra muestra esa valentía y esa garra de seguir el ritmo del equipo, el ritmo del juego. Y mira que 'Titi' (Rengifo) entró y también aportó, Mateus (Uribe) entró y es volante y terminó de '9'. Entonces somos varios ahí, pero no importa. No son excusas, ahora pensar en el clásico, que son apartes. Todo el mundo quiere jugar esta clase de partidos, ahora a descansar", terminó por indicar el jugador de 33 años.

"Jugar sin 9 y crear tantas opciones no es fácil"



Edwin Cardona explicó el 0-0 entre Nacional y Tolima en Ditaires.



📺 Mira #ESPNF90Colombia por ESPN en el Plan Premium de @disneyplusla pic.twitter.com/KCt3kHDrB6 — ESPN Colombia (@ESPNColombia) October 9, 2026

¿Cómo va Atlético Nacional en la Liga BetPlay II-2026?

Publicidad

El elenco verde paisa, tras el empate 0-0 frente al Deportes Tolima llegaron a 23 puntos luego de once compromisos disputados, ubicándose en el tercer lugar de la tabla general que es liderada por América de Cali.

¿Cuándo es el próximo partido de Atlético Nacional?

Publicidad

El calendario de la Liga BetPlay II-2026 indica que el siguiente reto de los dirigidos por Lucas González será este miércoles 14 de octubre cuando enfrenten a Medellín en un nuevo clásico paisa, esta vez por los cuartos de final de la Copa Colombia.