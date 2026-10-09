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No es su talento ni sus goles, Simeone reveló el verdadero valor de Lionel Messi

Diego Simeone, DT del Atlético de Madrid, se rindió en elogios hacia Lionel Messi al destacar el impacto de su legado más allá de los títulos y reconocimientos.

Por: EFE
Actualizado: 9 de oct, 2026
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Lionel Messi en su despedida con la Selección de Argentina.
Lionel Messi en su despedida con la Selección de Argentina.
Foto: Getty Imágenes

El argentino Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, destacó este viernes que Lionel Messi tiene unos “números insuperables” y recordó el “buen comportamiento” de toda su carrera, pero, sobre todo, enfatizó en lo que “enseñó” a sus compatriotas: “A pelear y, cuando las cosas vienen mal, seguir insistiendo”.

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“No voy a entrar en el juego demagógico y fácil de elegir a uno (Diego Maradona o Messi). Tuve la suerte de jugar con Maradona y no tuve la suerte de jugar con Messi. La verdad que somos agradecidos los argentinos de haber tenido dos futbolistas extraordinarios, los mejores de la historia”, explicó durante la rueda de prensa previa el encuentro liguero de su equipo contra el Alavés, en la que fue preguntado por ambos astros de la Albiceleste.

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Y profundizó en Messi: “Por números es insuperable. El crecimiento que ha tenido como persona y como deportista ha roto todas las líneas posibles, porque lo ha manejado desde un lugar siempre desde el respeto y desde el buen comportamiento y eso es difícil de sostener 20 o 25 años, no sé cuántos ya tendrá jugando”.

Lionel Messi jugó su último partido con la Selección de Argentina.
Lionel Messi jugó su último partido con la Selección de Argentina.
Foto: Getty Imágenes

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“Agradecerle como argentino todo lo que nos dio, que nos dio muchísimas alegrías, pero sobre todo lo que nos enseñó, porque nos enseñó a pelear y, cuando las cosas vienen mal, a seguir insistiendo. Y ese es el valor más grande que tiene Messi para los argentinos, al menos para mí”, remarcó su compatriota, tras el entrenamiento matutino del Atlético de Madrid.

Messi disputó su último encuentro como internacional argentino el 6 de octubre, cuando la Albiceleste se impuso por 3-0 a Benín en un amistoso jugado en Buenos Aires.

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Con la selección absoluta, con la que este año quedó finalista del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, 'La Pulga' se proclamó campeón del mundo en Catar 2022, además de ganar dos títulos de Copa América (2021 y 2024) y la Finalissima 2022.

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