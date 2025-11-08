Edwin Cardona marcó gol y protagonizó un emotivo festejo en Nacional vs. Águilas

Este sábado, por la fecha 19 de la Liga BetPlay II-2025, Atlético Nacional recibió la visita de Águilas Doradas en el estadio Atanasio Girardot, donde los ‘verdolagas’ buscaban un triunfo para seguir en la pelea por ser cabeza de serie en los cuadrangulares semifinales.

A los 13 minutos, Juan Bauza abrió el marcador para los dirigidos por Diego Arias tras una asistencia de Matheus Uribe. Sin embargo, la visita empató a los 37 minutos por intermedio de Jean Pestaña, y con el 1-1 parcial ambos equipos se fueron al descanso.

En la parte complementaria, Nacional volvió a tomar ventaja gracias a Edwin Cardona, quien desde los doce pasos puso el 2-1 con un potente remate imposible de atajar para Wuilker Faríñez. El tanto del ‘10’ verdolaga tuvo una dedicatoria especial: fue un homenaje a Chewin, la mascota del jugador que falleció en los últimos días.

Cardona se mostró visiblemente conmovido por la partida de su perro, que lo acompañó durante varios años. El mediocampista no pudo contener las lágrimas en el campo de juego y fue consolado por sus compañeros en una de las imágenes más emotivas de la jornada.



Así fue la sentida celebración de Edwin Cardona por la pérdida de su mascota

¡GOL DE EDWIN CARDONA Y DEDICATORIA ESPECIAL PARA SU PERRITO! Buen cobro de penal del volante y Nacional anota el 2-1. #LALIGAxWIN 🟢⚽ pic.twitter.com/c128uyfyFt — Win Sports (@WinSportsTV) November 9, 2025