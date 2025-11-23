Edwin Cardona se cansó de que lo critiquen por su nivel en Nacional: contundente respuesta

Atlético Nacional no pasó de la igualdad sin goles contra Independiente Medellín, por la fecha 2 del cuadrangular A de la Liga BetPlay II-2025. Este domingo 23 de noviembre, en el estadio Atanasio Girardot, el clásico antioqueño, que vivió una fiesta en las tribunas, no gozó de buen fútbol en la cancha. Allí, uno de los señalados fue Edwin Cardona, quien es el encargado de manejar los hilos del equipo 'verdolaga'. El mediocampista ha sido criticado, últimamente, por su nivel y, por eso, se cansó de ello y respondió en rueda de prensa.

¿Se imaginaba un partido así de cerrado y estudiado?

"El partido pasado fue diferente, entonces este juego iba a ser apretado, más con su gente. Espero que todos lo haya disfrutado; de la parte de Atlético Nacional siempre fuimos a buscar el resultado".

¿Este Medellín fue muy difícil?

"Los clásicos siempre son así, cerrados. El pasado, pudimos ganar y golear, pero no podemos vivir del pasado. En el presente y más en los cuadrangulares, todo es una final. Los clásicos se viven así, vengas de ganar o perder, seas primero o último, en fin, se juegan así. Y lo importante es que la gente lo disfruta y sacar puntos de visitante es importante. Solo resta descansar y pensar en lo que viene".

Así fue la salida de Atlético Nacional contra Independiente Medellín, por la fecha 2 de cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2025 Colprensa

¿Cuánto más debemos esperarte para ver a ese Edwin Cardona en su máxima dimensión?

"Uno siempre trata de hacer las mejores cosas para ayudar al equipo, sea con un gol o una asistencia, pero no siempre sale. Además, el día de hoy, me pegué un pique de 70 metros para ayudar a Camilo Cándido, quien estaba en el área. Lo que pasa es que solo notan que Edwin Cardona tiene que hacer un pase o algo así, y está bien, pero también uno crea el espacio para que Mateus Uribe sorprensa o en el caso de Juan Rengifo, haga lo que hace, lo cual me llena de orgullo porque es un chico que salió como yo, de las divisiones menores. Tener 200 partidos con la camiseta de Atlético Nacional es algo importante, pero en mi carrera tengo más de 700. Dicho eso, no solo se trata de poner pases o hacer goles y ya, sino que uno también defiende, respondiendo a quienes dicen que no corro o no marco. Desde donde me toque, apoyaré. El día que me toque salir, lo haré y seré el primer en pararme en el banco para aportar. Nadie ve cómo es que me entreno, lo que hago, la manera en que me recupero. No es fácil, a la edad que uno tiene, ponerse a punto. Siempre estoy ahí, entonces desde que pueda aportar, lo haré. No soy de estadísticas ni nada, pero estoy entre los que más asistencias ha dado. Ahí voy a estar disponible para el club y mis compañeros, entonces para que lo tengan claro".



¿Cómo hace para mantenerse en forma?

"La recuperación es clave porque jugamos cada dos o tres días. Quiero ayudar al equipo desde donde me toque. El profesor planteó un partido de una manera y siempre me acoplo a ello. Todos trabajamos durante la semana y damos lo mejor para estar a punto. Todo es grupal y no individual, entonces basado en eso, lucho para estar bien y guiar al equipo. Sé que la gente pide o espera otras cosas de mi parte, pero no es fácil y, por eso, uno aporta desde otros puntos y diferentes aristas".