Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Edwin Cardona se cansó de que lo critiquen por su nivel en Nacional: contundente respuesta

Edwin Cardona se cansó de que lo critiquen por su nivel en Nacional: contundente respuesta

Después del empate 0-0, entre Independiente Medellín y el conjunto 'verdolaga', el mediocampista, Edwin Cardona, tuvo un cruce con un periodista, en rueda de prensa.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 23 de nov, 2025
Alineación titular de Atlético Nacional contra Independiente Medellín, por la fecha 2 de cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2025
Alineación titular de Atlético Nacional contra Independiente Medellín, por la fecha 2 de cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2025
Colprensa

