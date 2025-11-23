Cómo quedó la tabla de posiciones del grupo A de Liga BetPlay II-2025, tras Medellín 0-0 Nacional

Este domingo, por la fecha 2 del cuadrangular A de la Liga BetPlay II-2025, Independiente Medellín fue local frente a Atlético Nacional en el Atanasio Girardot, donde ambos equipos igualaron 0-0.

En los primeros minutos, el ‘poderoso de la montaña’ salió en busca del resultado y generó presión sobre el conjunto ‘verdolaga’, que respondió a los seis minutos de juego con un remate de Andrés Felipe Román que pasó muy cerca del palo derecho de Washington Aguerre.

Sobre los 20 minutos de juego, Marino Hinestroza lo intentó con un remate desde fuera del área. Medellín respondió por la misma vía un minuto más tarde.

Jarlan Barrera exigió a David Ospina, quien atajó pero concedió un rebote que cazó Bryan León. El atacante intentó un pase retrasado buscando a un compañero, pero nuevamente el guardameta ‘verdolaga’ estuvo atento para atrapar la pelota.



A los 39 minutos, Leyser Chaverra volvió a exigir a Ospina, que otra vez dejó un rebote que, por fortuna para Nacional, no fue aprovechado por el DIM.

En la parte complementaria, el ‘equipo del pueblo’ volvió a generar riesgo sobre el arco de Nacional. Esta vez fue Léider Berrío, quien dejó en el camino a Ospina y sacó un remate con dirección a portería, pero Simón García salvó en la línea.

El DIM parecía estar cerca del primero, pero la mala definición le impidió celebrar, dado que el remate cruzado de Jarlan Barrera se fue desviado a los 55 minutos.

Dos minutos después, Nacional tuvo un acercamiento sobre el arco de Aguerre tras un pase largo de Ospina que encontró a Alfredo Morelos. Este se asoció con Marino Hinestroza, quien remató de derecha, pero un defensor del Medellín desvió el disparo al tiro de esquina.

Bryan León volvió a intentar a 20 del final, pero su remate se fue por encima del arco defendido por David Ospina.



Tabla de posiciones del grupo A de la Liga BetPlay

Equipo PJ DG Puntos Atlético Nacional 2 +1 4 Junior 1 +1 3 Medellín 2 -1 1 América 1 -1 0

¿Qué viene para Medellín y Nacional?

Los dirigidos por Alejandro Restrepo tendrán acción el jueves 27 de noviembre frente a América, en condición de visitante, desde las 7:30 p. m. (hora colombiana).

Por su parte, Nacional se medirá con Junior el miércoles 26 del mismo mes, en condición de local, desde las 8:30 p. m.

