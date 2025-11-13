Nuevo clasificado al Mundial 2026: segunda selección de Europa aseguró su cupo

Francia aseguró su plaza para el Mundial 2026 tras golear a Ucrania (4-0) y se convirtió en la vigésima novena selección con plaza en el evento que se disputará en Canadá, Estados Unidos y México el próximo verano.

La vigente subcampeona -perdió ante Argentina en la final de Catar 2022- amarró su primer puesto del Grupo D al ganar con autoridad en París a Ucrania (4-0) con dos goles de Kylian Mbappé, Michael Olise y Hugo Ekitike.

El conjunto francés, bicampeón del mundo (1998 y 2018), e Inglaterra, ganador del Mundial de 1966, son los únicos, hasta ahora, de Europa con el billete amarrado.

Veintinueve de las 48 plazas del Mundial 2026 están ya confirmadas. Son las siguientes:

