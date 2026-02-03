El fútbol profesional en la altura explicado "desde la cancha, no desde el laboratorio"

Una discusión eterna y cientos de análisis se han hecho a través de los años sobre las formas en las que los equipos de fútbol profesional y selecciones nacionales deben encarar el fenómeno de la altura a la hora de la competencia oficial. Ese parece ser un tema de nunca acabar. Sin embargo, aprovechando su estadía en una ciudad de altura como Tunja, el preparador físico Mauro Puig, de Boyacá Chicó, se dio a la tarea de elaborar un documento al respecto, que se condensó en el libro 'Más allá del aire': 'el método para optimizar el rendimiento de altura y potenciar la energía celular en el fútbol".

Puig, quien llegó desde la temporada 2025 para trabajar con los 'ajedrezados' y un alumno de un viejo conocido del balompié colombiano como el uruguayo Esteban Gesto (trabajó con Santa Fe, Millonarios, América, Tolima, Nacional y Junior), alternó su día a día, con una juiciosa y detallada observación, que al final quedó consignada en el referido libro.

"Este libro no habla de la altura como problema, habla de la altura como ventaja competitiva diseñada. Y eso, en literatura del entrenamiento, no existe desarrollado para fútbol profesional con este nivel de profundidad aplicada. No nace en universidades europeas al nivel del mar, nace de la práctica diaria en ciudades como Tunja, Bogotá, Pasto. Eso cambia todo el enfoque. Es un manual práctico para el PF", explicó Puig, en un conversatorio virtual en el que participó recientemente con profesionales 'charrúas' y también con algunos invitados especiales de Colombia.

Nacional vs. Chicó. COLPRENSA.

"No se explica qué pasa en la altura; sí explica qué hacer el lunes a las 9:30 a.m. con el equipo, cómo planificar cargas, cómo sostener la explosividad, cómo evitar que el jugador “se apague” en el torneo y cómo usar la altura para potenciar, no para sobrevivir", agregó licenciado de educación física, con un posgrado en neurociencia y que pasó en su país por clubes como Cerro, Bellavista y Racing, además del fútbol regional.



De esa forma, Mauro Puig espera hacer un aporte adicional al estudio de la altura, que en este 2026 con el Mundial en Ciudad de México seguramente volverá a ser tema de análisis y conversación entre los expertos.