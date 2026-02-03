Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / El fútbol profesional en la altura explicado "desde la cancha, no desde el laboratorio"

El fútbol profesional en la altura explicado "desde la cancha, no desde el laboratorio"

En el fútbol colombiano un preparador físico se dio a la tarea de escribir un libro, en pro de entender y encarar mejor los efectos de la altura en ciudades como Bogotá, Tunja o Pasto.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 3 de feb, 2026
Comparta en:
Mauro Puig, entrenador de fútbol.
Mauro Puig, entrenador de fútbol.
Foto Instagram y archivo particular

Publicidad

Publicidad

Publicidad