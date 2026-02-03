Dimayor tomó radical decisión por el "lamentable estado de la cancha del estadio El Campín"

La Dimayor no se hizo el de la 'vista gorda' con el estado del campo del estadio Nemesio Camacho El Campín, de la ciudad de Bogotá. Y es que los diversos eventos culturales que se han llevado a cabo en los últimos meses, sumado a las fuertes lluvias, llevaron al deterioro de la gramilla. Razón por la que las críticas por parte de los futbolistas, directivos e hinchas no se hicieron esperar.

"Nos permitimos informar que, debido al lamentable estado del campo de El Campín, a cargo de Sencia, ha decidido no permitir el desarrollo, en primera instancia, de los próximos tres encuentros programados en el máximo escenario deportivo de la capital", afirmaron de entrada, antes de dar a conocer detalles de cómo se tomó esa medida, con el fin de garantizar un buen desarrollo del torneo.

"En una reunión, en las oficinas de DIMAYOR, con representantes de Santa Fe, Millonarios, Internacional de Bogotá y Fortaleza, la Administración llegó a la conclusión de que jugar con el estado actual de la gramilla, es una decisión que compromete la integridad de los futbolistas, la calidad del espectáculo y la imagen de la ciudad. Esta decisión afecta el calendario de esta competición y retrasa el cumplimiento de las fechas planteadas", añadieron.

La 𝐃𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫 𝐝𝐞𝐥 𝐅𝐮́𝐭𝐛𝐨𝐥 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚𝐧𝐨 - 𝐃𝐈𝐌𝐀𝐘𝐎𝐑, se permite informar el siguiente comunicado realizado en conjunto con los representantes de @SantaFe, @MillosFCoficial, @InterBogOficial y @FortalezaCEIF



Desde el Fútbol Profesional Colombiano, somos conscientes de la importancia de los espectáculos públicos de las artes escénicas en nuestro país, y que muchas veces los estadios destinados al fútbol son utilizados para estos fines. Sin embargo, su propósito principal es el de disputar encuentros deportivos. Es por eso que desde DIMAYOR exigimos que el cuidado y mantenimiento del campo de juego no sea negociable.



Cancha del estadio El Campín.

Reconocemos el interés y apoyo por parte del IDRD en cuanto al seguimiento que ha hecho a esta problemática, esperando que, como resultado del proceso de interventoría se adopten medidas orientadas a garantizar el correcto desarrollo del FPC. Es oportuno señalar a la opinión pública que los clubes que ofician como locales en este escenario contribuyen con un arrendamiento de 12,5% de sus ingresos por taquilla, esperando como contraprestación que el escenario se encuentre en condiciones óptimas.

Si bien podemos convivir con los eventos culturales, hoy levantamos la mano y exigimos que se cumplan las mínimas garantías para los clubes afiliados, sus jugadores profesionales y los aficionados.