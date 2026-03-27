Reinaldo Rueda; "lo de Atlético Nacional siempre va a existir, hay gratitud recíproca"

Reinaldo Rueda es uno de los técnicos que hace parte de la historia de Atlético Nacional, al comandar desde el banco lo que fue la consagración del título en la Copa Libertadores de América del 2016. El vallecaucano y el 'verdolaga' siempre han mostrado una relación muy cercana.

En la actualidad, el verde paisa es líder de la Liga BetPlay I-2026, pero ha tenido algunos 'lunares' en el semestre, como lo fue la eliminación en la Copa Sudamericana a manos de Millonarios; dicho resultado puso en la lupa a Diego Arias. Si bien lo han confirmado desde la dirigencia, hay hinchas que se cuestionan que deberían haber cambio de 'batuta'.

Lo cierto es que Rueda Rivera habló en las últimas horas sobre la posibilidad de volver a dirigir a Atlético Nacional. El DT se tomó un tiempo de reflexión tras no lograr clasificar al Mundial 2026 con la Selección Honduras; el vallecaucano se mostró muy afectado por no lograr el objetivo, al punto que lloró en rueda de prensa.

Reinaldo Rueda, director técnico colombiano, no continuará al frente de la Selección Honduras AFP

"Lo de Atlético Nacional siempre va a existir. Hay nobleza, gratitud recíproca tanto de la parte directiva, como la familia Ardila, como toda la organización y la hinchada cada vez con esas muestras de afecto y gratitud hacia nuestro trabajo; y de parte nuestra indudablemente que es para siempre. Yo creo que ahora quise hacer una pausa estos seis meses hasta el Mundial, la idea es que Atlético Nacional respaldara lo hecho muy bien por el ‘profe’ Diego Arias por como terminó el torneo pasado y lo que se proyectaba para este año", dijo en primera instancia Rueda en charla con el diario 'El País' de Cali.



Y agregó: “Por el momento, lo ideal es que respetemos ese proceso y, bueno, el tiempo dirá si hay la posibilidad de volver o no si se da la posibilidad de regresar a Atlético Nacional".

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Lo que tiene muy claro Rueda es que quiee volver a dirigir en el segundo semestre del 2026: "Sí, la idea es volver, la cancha hace mucha falta, la pelota hace mucha falta, y bueno, esperemos que sea lo mejor para todos".



Otras declaraciones de Reinaldo Rueda:

- Opciones de dirigir en el fútbol colombiano

Reinaldo Rueda en Atlético Nacional AFP

"Directamente no, todo ahora es con los agentes. Gracias a Dios hay un buen nombre respecto a nuestro trabajo, entonces cuando ha habido movimientos de entrenadores, siempre está esa posibilidad de presentar el nombre nuestro, de nuestro trabajo como cuerpo técnico para esas postulaciones y eso es muy positivo, es muy bueno, pero así directamente que hayamos estado en conversaciones no ha habido ninguna".