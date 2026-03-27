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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Reinaldo Rueda; "lo de Atlético Nacional siempre va a existir, hay gratitud recíproca"

Reinaldo Rueda; "lo de Atlético Nacional siempre va a existir, hay gratitud recíproca"

El DT vallecauacano habló en las últimas horas sobre la posibilidad de volve a dirigir a Atlético Nacional. Reinaldo Rueda sostuvo que hay mucho cariño por el 'verdolaga'.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 27 de mar, 2026
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Reinaldo Rueda fue campeón con Atlético Nacional de la Copa Libertadores en 2016.
Reinaldo Rueda fue campeón con Atlético Nacional de la Copa Libertadores en 2016.
Getty

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