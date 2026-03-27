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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Bucaramanga 1-2 Santa Fe

Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Bucaramanga 1-2 Santa Fe

Santa Fe se impuso en el Américo Montanini con goles de Luis Palacios y Hugo Rodallega. Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 27 de mar, 2026
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La formación titular de Santa Fe en su visita al Bucaramanga por la fecha 14 de la Liga BetPlay I-2026.
La formación titular de Santa Fe en su visita al Bucaramanga por la fecha 14 de la Liga BetPlay I-2026.
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