Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Bucaramanga 1-2 Santa Fe

Atlético Bucaramanga e Independiente Santa Fe continuaron en la noche, de este viernes 27 de marzo, con la jornada 14 de la Liga BetPlay I-2026. Al final, los que celebraron fueron los 'leones' que ganaron 1-2.

Aunque hay que indicar que los rojos bogotanos terminaron con 10 hombres por la expulsión de Daniel Torres tras revisión en el VAR, y por ello se formó un tropel finalizado el juego en el Américo Montanini.

Son dos victorias al hilo para los dirigidos por Pablo Repetto, luego de haberse impuesto en la fecha anterior a Independiente Medellín. Mientras que por el lado del 'leopardo' es su segunda caída consecutiva.

Santa Fe empezó ganando el compromiso con un tanto de Luis Palacios, a los 22 de juego, pero a los 28', Aldaír Alzate le dio paridad a Bucaramanga con un golazo.



En la segunda parte, el 'león' sentenció el duelo con una anotación de su goleador y figura, Hugo Rodallega.



Tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Bucaramanga 1-2 Santa Fe