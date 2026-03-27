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Gol Caracol  / Argentina, con Lionel Messi a la cabeza, superó con lo justo a Mauritania: 2-1

Argentina, con Lionel Messi a la cabeza, superó con lo justo a Mauritania: 2-1

La Bombonera fue testigo este viernes del duelo de preparación de Argentina, actual campeona del mundo, frente a Mauritania pensando en la próxima Copa del Mundo.

Por: EFE
Actualizado: 27 de mar, 2026
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Acción de juego entre Argentina y Mauritania, en duelo de preparación.
Acción de juego entre Argentina y Mauritania, en duelo de preparación.
AFP

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