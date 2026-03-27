Senegal vs. Perú, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el duelo de preparación

Perú inicia este sábado la era del técnico brasileño Mano Menezes como su nuevo seleccionador con un partido amistoso contra Senegal, al que se le ha despojado de su título de campeón africano con una polémica sanción, y que para este partido no tendrá a su estrella Sadio Mané.

El duelo será en en el estadio de Saint-Dennis, donde Senegal jugará prácticamente de local en plena batalla legal por defender la legitimidad de su título de campeón de la Copa África, ante la controvertida decisión de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) de darle por perdida la final ante Marruecos.

El encuentro es, además, la primera prueba de Senegal en su preparación para el Mundial 2026, en el que está encuadrada en el Grupo I con Francia, Noruega y el ganador del partido de repesca entre Irak y Bolivia, mientras que para Perú es un rival de mucha exigencia para un conjunto donde el entrenador y los jugadores acaban de conocerse.

Senegal le ganó a Egipto y clasificó a la final de la Copa África. AFP

El contraste de los momentos de ambos equipos se ve reflejado en el ranking de la FIFA, donde Senegal está en el puesto 12, mientras que Perú ha caído hasta el 53.



El presente de la 'bicolor'

Menezes, que dirige por segunda vez en su carrera a una selección tras haberlo hecho previamente con Brasil, ha asumido el reto de acometer una profunda renovación en el combinado peruano con miras a poder estar en el Mundial de 2030.



La primera convocatoria de Menezes como seleccionador de Perú sorprendió al dejar fuera de entrada a figuras de renombre en la 'Bicolor' durante los últimos años que hasta ahora eran todavía incluidos en algunas listas, como Paolo Guerrero, Christian Cueva, Edison Flores y Luis Advíncula, entre otros.

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Solo cuatro futbolistas que disputaron el Mundial de 2018 son parte de esta primera nómina ofrecida por Menezes: el arquero Pedro Gallese (Deportivo Cali), el defensa Miguel Araújo (Sporting Cristal), el centrocampista Yoshimar Yotún (Sporting Cristal) y el extremo André Carrillo (Corinthians).

A cambio, Menezes impuso varias novedades en su primera nómina, como las de Adrián Quiroz (Los Chankas), Matías Zegarra (Melgar) y Juan Pablo Goicochea (Defensor Sporting).

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La intención del brasileño es dar minutos a todos los jugadores convocados en los dos partidos que tiene Perú en esta doble fecha de la FIFA frente a Senegal y posteriormente contra Honduras el martes 31 en el madrileño Estadio Municipal de Butarque (España).



¿Cómo llega Senegal al duelo de preparación?

Por su parte, el seleccionador de Senegal, Pape Thiaw, perdió por lesión a Sadio Mané y deberá jugar en punta con Nicolás Jackson, escoltado en los flancos por Iliman Ndiaye e Ismaila Sarr.

Esta será la segunda vez en la historia que se enfrenten Senegal y Perú, con un único precedente anterior en 2011, cuando se midieron también en un amistoso que Perú ganó por 1-0 en Lima, con gol de Guerrero en el minuto 89.

Perú no jugaba con un rival africano desde que en 2012 jugó otro amistoso con Túnez (1-1).

Alineaciones probables:

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Senegal: Edouard Mendy; Antoine Mendy, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté, Malick Diouf; Idrissa Gueye, Lamine Camara, Pape Gueye; Iliman Ndiaye, Nicolás Jackson e Ismaila Sarr.

Seleccionador: Pape Thiaw.

Perú: Pedro Gallese; Oliver Sonne, Miguel Araujo, Fabio Gruber, Marcos López; Erick Noriega, Yoshimar Yotún; André Carrillo, Jairo Vélez, Joao Grimaldo; y Álex Valera.

Seleccionador: Mano Menezes.



Senegal vs. Perú, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el duelo de preparación

Día: sábado 27 de marzo del 2026.

Competición: partido amistoso.

Hora: 11:00 de la mañana (de Colombia).

Estadio: Saint-Dennis, de París.

TV: Ditu