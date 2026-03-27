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Gol Caracol  / Senegal vs. Perú, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el duelo de preparación

Senegal vs. Perú, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el duelo de preparación

Esta será la segunda vez en la historia que se enfrenten Senegal y Perú, con un único precedente anterior en 2011, cuando se midieron también en un amistoso. ¡Agéndese y no se lo pierda!

Por: EFE
Actualizado: 27 de mar, 2026
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Senegal y Perú se enfrentan este sábado en duelo de preparación.
Senegal y Perú se enfrentan este sábado en duelo de preparación.
Fotos: Getty

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