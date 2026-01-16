El personaje desconocido con que Teófilo Gutiérrez terminó celebrando su gol en Junior vs. Santa Fe

Teófilo Gutiérrez es un personaje dentro y fuera de las canchas. En la final de ida de la Superliga contra Independiente Santa Fe el jueves anterior, el experimentado delantero al servicio del Junior de Barranquilla, no sólo fue importante en el marcador final con su golazo, sino que fue el protagonista de una acción que quedó captada por las cámaras de los celulares de los hinchas del 'tiburón' que hicieron presencia en el estadio Metropolitano.

Luego de que el número '29' del 'rojiblanco' inflara las redes contrarias al minuto 73 con un verdadero golazo, mismo que dejó sin opciones al arquero del 'león' Asprilla, quien había ingresado por el lesionado Mosquera Marmolejo, se dispuso a celebrar su tanto de forma eufórica, pero en medio del festejo, apareció un personaje muy particular.

Teófilo Gutiérrez, referente de Junior de Barranquilla, pide el apoyo de su hinchada en el 'Metro' Archivo de Colprensa

Así fue como Gutiérrez Roncancio en medio de sus festejos por el gol marcado a Santa Fe y que significó el 1-1 en el tablero, cargó y levantó a un uniformado de la policía. Toda esa particular situación se presentó ante la atenta mirada de otros miembros policiales, de Jermein Zidane Peña, defensor del Junior, y por supuesto de los seguidores del 'rojiblanco', quienes no dejaron pasar la oportunidad y grabaron todo lo acontecido; rápidamente este épico momento se volvió viral en las distintas redes sociales.



Aunque hay que indicar que 'Teo' luego se fue expulsado de la contienda por doble tarjeta amarilla, por simulación en el área, por lo que se perderá la vuelta de la final de la Superliga en la ciudad de Bogotá.

Publicidad

"Tuvimos el espíritu de rebeldía, de no entregarnos. Algunos cambios que hicimos nos mejoraron, no solo por el gol de 'Teo'. Lo pusimos en una función en la que se asociara con todos para calmar un partido que emocionalmente nos podía poner nerviosos", expresó Alfredo Arias, DT del Junior, en conferencia de prensa.

Recordemos que Santa Fe se había adelantado en el tablero con un tanto de Hugo Rodallega en los instantes finales de la primera parte en el 'Coloso de la Ciudadela', pero el del barrio La Chinita puso cifras definitivas en el primer 'round'.

Publicidad

Por lo tanto, el campeón de la Superliga se decidirá este miércoles 21 de enero en El Campín, a partir de las 7:30 de la noche.