"En el fútbol colombiano la vida de cada técnico es más corta, se merece algo distinto"

La reciente salida de Alejandro Restrepo de Independiente Medellín, a pesar de la victoria 1-0 sobre Alianza FC por la Liga BetPlay I-2026, volvió a poner sobre la mesa el debate acerca de la estabilidad de los entrenadores en el fútbol colombiano. En ese contexto, el experimentado director técnico Luis Fernando Suárez analizó la situación durante su participación en el programa 'Jugada Maestra', de 'Ditu', donde cuestionó la corta duración de los procesos y las condiciones en las que trabajan los estrategas.

Suárez fue directo al referirse a la realidad que enfrentan los técnicos en el país y tomó como ejemplo el caso de Restrepo: "Los directivos son bichos raros todos. Uno como entrenador asume las consecuencias no solo futbolísticas sino lo que se maneja por fuera. Me preocupa el tiempo de vida en el fútbol de un entrenador. Ya vamos en la fecha 17, pero desde la fecha 3 van sacando técnicos. Ahora, hay que tener en cuenta la capacidad de Alejando Restrepo. Es joven, pero ya tiene mucha experiencia y ha demostrado sus cualidades como dirigir. Merece una realidad distinta".

Luis Fernando Suárez, director técnico colombiano. Foto: Colprensa

El técnico también apuntó a los cambios en la toma de decisiones dentro de los clubes, donde, según explicó, ya no dependen exclusivamente de una figura clara, sino de múltiples factores externos que terminan influyendo. "Nosotros nos tocó jefes que eran los que tomaban las decisiones, hoy en día no son pensada desde una persona, sino de un montón de cosas distintas, como alguien que lo insulte por 'X' o alguna otra red social", afirmó.



Sobre el formato del campeonato colombiano, Suárez consideró que también influye en la presión constante sobre los entrenadores, al dividir la competencia en varias etapas decisivas. "Son tres torneos en uno. Primero hay que clasificar a los ocho. Ahora viene el mata mata y por último la final. Hoy Nacional tiene 40 puntos, es líder, y acá en Medellín es muy criticado por la forma de jugar. Al Medellín le está pasando todo lo contrario, antes clasificaba siempre y no rendía en las finales. Ahora no clasificó".

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Asimismo, el exseleccionador reflexionó sobre la tendencia de apostar por entrenadores jóvenes sin procesos sólidos a largo plazo. "En el fútbol colombiano está de moda que traen a alguien joven, a ver si le suena la flauta. A veces sale, pero en otras no. Pasó un caso muy extraño en Argentina. Lionel Scaloni, que era DT interino y terminó como campeón del mundo".

Finalmente, Suárez dejó una reflexión más amplia sobre su visión del fútbol y la experiencia acumulada a lo largo de su carrera. "Nunca le pierdo la fe al fútbol. Este tipo de charlas y vivencias con futbolistas son muy buenas. Yo puedo contar que he ido tres Mundiales, pero también que he perdido un montón, eso me gusta. Todo eso está por encima del fútbol", concluyó.