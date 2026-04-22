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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / "En el fútbol colombiano la vida de cada técnico es más corta, se merece algo distinto"

"En el fútbol colombiano la vida de cada técnico es más corta, se merece algo distinto"

En 'Jugada Maestra', de 'Ditu', el profesor Luis Fernando Suárez habló sobre los procesos de los directores técnicos en nuestro balompié nacional. Todo esto en medio de la salida de Alejandro Restrepo del Medellín.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 22 de abr, 2026
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Medellín vs. América de Cali.
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COLPRENSA.

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