El tenso momento en Cúcuta vs. Deportivo Cali; todo por los hinchas del 'motilón'

Cúcuta y Deportivo Cali se enfrentaron, este sábado 14 de marzo, en el General Santander en el marco de la undécima jornada de la Liga BetPlay I-2026, pero en medio del compromiso se presentó un momento de tensión y todo a causa de los hinchas del conjunto 'motilón'.

¿Qué pasó? Corría el minuto 41 de la primera parte en el escenario de la capital de Norte de Santander cuando un grupo de hinchas del Cúcuta se enfrentaron entre sí, generando incertidumbre y angustia en las tribunas. A raíz de lo que sucedía en las graderías, el compromiso entre 'motilones' y 'azucareros' tuvo que ser detenido alrededor de siete minutos.

Además, algunos de esos hinchas se lanzaron desde las graderías del General Santander hacia la cancha, por lo que la Policía tuvo que intervenir de inmediato. Al tratar de controlar la situación, los miembros de la fuerza pública tuvieron enfrentamientos con estos aficionados.

En la transmisión del compromiso precisaron que algunos jugadores del Deportivo Cali se dirigieron de inmediato al banco técnico y otros se quedaron en el campo de juego viendo cómo se desarrollaba el lamentable suceso.



Finalmente, el partido se reanudó después y terminó con victoria 0-2 del Deportivo Cali, triunfo que le permitió a los dirigidos por Rafael Dudamel llegar a los 15 puntos en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026.

Publicidad