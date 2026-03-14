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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / El tenso momento en Cúcuta vs. Deportivo Cali; todo por los hinchas del 'motilón'

El tenso momento en Cúcuta vs. Deportivo Cali; todo por los hinchas del 'motilón'

Fanáticos del Cúcuta Deportivo se enfrentaron entre sí, generando momentos de angustia; esto se presentó en medio del partido contra Cali por la fecha 11 de la Liga BetPlay I-2026.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 14 de mar, 2026
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Hinchas de Cúcuta causaron momentos de pánico en juego contra Cali por Liga BetPlay I-2026.
Hinchas de Cúcuta causaron momentos de pánico en juego contra Cali por Liga BetPlay I-2026.
Foto captura de pantalla de video

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