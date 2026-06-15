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Gol Caracol  / Vea el gol de Abdulelah Al-Amri en Arabia Saudita vs. Uruguay, en el Mundial 2026

Vea el gol de Abdulelah Al-Amri en Arabia Saudita vs. Uruguay, en el Mundial 2026

Arabia Saudita dio la sorpresa y se puso en ventaja con tanto de Abdulelah Al-Amri, quien aprovechó un rebote dentro del área de Uruguay. ¡Hay VIDEO!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 15 de jun, 2026
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Abdulelah Al-Amri en Arabia Saudita vs. Uruguay.
Abdulelah Al-Amri en Arabia Saudita vs. Uruguay.
AFP.

En el Hard Rock Stadium, en Miami, Arabia Saudita abrió la cuenta frente Uruguay con gol de Abdulelah Al-Amri, por el grupo H del Mundial 2026.

A los 41 minutos, los saudíes cobraron un tiro de esquina, Mohamed Kanno cabeceó, Fernando Muslera atajó y en el rebote Al-Amri no perdonó.

Vea el gol de Abdulelah Al-Amri:

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