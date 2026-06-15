Vea el gol de Abdulelah Al-Amri en Arabia Saudita vs. Uruguay, en el Mundial 2026

En el Hard Rock Stadium, en Miami, Arabia Saudita abrió la cuenta frente Uruguay con gol de Abdulelah Al-Amri, por el grupo H del Mundial 2026.

A los 41 minutos, los saudíes cobraron un tiro de esquina, Mohamed Kanno cabeceó, Fernando Muslera atajó y en el rebote Al-Amri no perdonó.

Vea el gol de Abdulelah Al-Amri:

¡GOL DE ARABIA SAUDITA!



Al-Amri aprovechó y puso el 1-0 ante Uruguay en el debut. pic.twitter.com/UMWc2EHIG0 — DSPORTS (@DSports) June 15, 2026