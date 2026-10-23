El Torneo BetPlay conocerá a los ocho clasificados; cuentas para avanzar a cuadrangulares

Llegó la hora de sacar la calculadora en el Torneo BetPlay II-2026. Este sábado se disputará la fecha 15, la última de la fase de todos contra todos, en una jornada simultánea que definirá a los ocho equipos que disputarán los cuadrangulares semifinales del campeonato de ascenso.

Independiente Valle del Cauca, Real Cundinamarca y Tigres ya aseguraron su presencia en la siguiente ronda. En contraste, Orsomarso, Leones y Barranquilla FC quedaron eliminados. Así, diez clubes mantienen opciones matemáticas de quedarse con los cinco lugares disponibles, en una definición que promete emociones hasta el último minuto.

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Tabla de posiciones del Torneo BetPlay II-2026

Pos. Club PJ DG PTS 1 Independiente Valle del Cauca 14 +12 28 2 Real Cundinamarca 14 +8 25 3 Tigres 14 +9 24 4 Real Cartagena 14 +8 20 5 Deportes Quindío 14 -1 20 6 Real Santander 14 -3 19 7 Boca Juniors de Cali 14 -1 18 8 Patriotas 14 -4 18 9 Atlético FC 14 -4 18 10 Envigado 14 +2 17 11 Unión Magdalena 14 -1 17 12 Bogotá FC 14 -3 17 13 Internacional de Palmira 14 -5 16 14 Orsomarso 14 -4 14 15 Leones 14 -9 14 16 Barranquilla FC 14 -4 13

¿Quiénes ya clasificaron y quiénes están eliminados?

Clasificados a los cuadrangulares:

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Independiente Valle del Cauca: líder con 28 puntos y presencia asegurada en la siguiente fase. Además, terminará la fase regular en la primera posición.

líder con 28 puntos y presencia asegurada en la siguiente fase. Además, terminará la fase regular en la primera posición. Real Cundinamarca: suma 25 unidades y tiene garantizada su clasificación.

suma 25 unidades y tiene garantizada su clasificación. Tigres: con 24 puntos, también aseguró su lugar entre los ocho mejores.

Eliminados:



Orsomarso: tiene 14 puntos y ya no puede alcanzar los puestos de clasificación.

tiene 14 puntos y ya no puede alcanzar los puestos de clasificación. Leones: suma 14 unidades, insuficientes para avanzar.

suma 14 unidades, insuficientes para avanzar. Barranquilla FC: con 13 puntos, quedó sin posibilidades matemáticas de meterse entre los ocho.

Las cuentas de los diez equipos que buscan clasificar

Con cinco cupos disponibles, cada punto puede cambiar el panorama. Estos son los escenarios de los aspirantes, de acuerdo con la tabla y sus partidos de la última jornada.

Real Cartagena (20 puntos, +8): visita a Barranquilla FC y depende de sí mismo. Una victoria lo llevará a 23 puntos, mientras que un empate, con 21 unidades, también le garantizará la clasificación. Si pierde, deberá esperar otros resultados y podría quedar fuera.

visita a Barranquilla FC y depende de sí mismo. Una victoria lo llevará a 23 puntos, mientras que un empate, con 21 unidades, también le garantizará la clasificación. Si pierde, deberá esperar otros resultados y podría quedar fuera. Deportes Quindío (20 puntos, -1): recibe a Tigres, equipo que ya está clasificado. Una victoria lo llevará a 23 puntos y asegurará su presencia en los cuadrangulares. Si empata o pierde, tendrá que revisar los demás marcadores, pues su diferencia de gol es inferior a la de Real Cartagena.

recibe a Tigres, equipo que ya está clasificado. Una victoria lo llevará a 23 puntos y asegurará su presencia en los cuadrangulares. Si empata o pierde, tendrá que revisar los demás marcadores, pues su diferencia de gol es inferior a la de Real Cartagena. Real Santander (19 puntos, -3): visita a Bogotá FC en un duelo directo. Si gana, llegará a 22 puntos y clasificará. Un empate lo dejaría con 20 unidades, por lo que dependería de otros resultados; una derrota complicaría seriamente sus opciones.

visita a Bogotá FC en un duelo directo. Si gana, llegará a 22 puntos y clasificará. Un empate lo dejaría con 20 unidades, por lo que dependería de otros resultados; una derrota complicaría seriamente sus opciones. Boca Juniors de Cali (18 puntos, -1): enfrenta a Internacional de Palmira. Necesita ganar para llegar a 21 puntos y fortalecer sus posibilidades. Si empata o pierde, dependerá de una combinación favorable de resultados.

enfrenta a Internacional de Palmira. Necesita ganar para llegar a 21 puntos y fortalecer sus posibilidades. Si empata o pierde, dependerá de una combinación favorable de resultados. Patriotas (18 puntos, -4): recibe a Envigado en uno de los compromisos más importantes de la fecha. Una victoria lo pondrá en 21 unidades, aunque deberá estar atento a los demás resultados. El empate o la derrota podrían dejarlo por fuera.

recibe a Envigado en uno de los compromisos más importantes de la fecha. Una victoria lo pondrá en 21 unidades, aunque deberá estar atento a los demás resultados. El empate o la derrota podrían dejarlo por fuera. Atlético FC (18 puntos, -4): visita a Unión Magdalena. Si gana, alcanzará los 21 puntos y seguirá con opciones concretas de clasificación. Si empata o pierde, su futuro dependerá de lo que ocurra en los otros estadios.

visita a Unión Magdalena. Si gana, alcanzará los 21 puntos y seguirá con opciones concretas de clasificación. Si empata o pierde, su futuro dependerá de lo que ocurra en los otros estadios. Envigado (17 puntos, +2): visita a Patriotas en un enfrentamiento directo. Una victoria lo llevará a 20 puntos y le permitirá disputar sus opciones hasta el cierre de la jornada. El empate o la derrota reducirán sus posibilidades.

visita a Patriotas en un enfrentamiento directo. Una victoria lo llevará a 20 puntos y le permitirá disputar sus opciones hasta el cierre de la jornada. El empate o la derrota reducirán sus posibilidades. Unión Magdalena (17 puntos, -1): recibe a Atlético FC. Necesita ganar para llegar a 20 unidades y mantener viva su aspiración de clasificar. Si no consigue los tres puntos, dependerá de una combinación favorable de resultados.

recibe a Atlético FC. Necesita ganar para llegar a 20 unidades y mantener viva su aspiración de clasificar. Si no consigue los tres puntos, dependerá de una combinación favorable de resultados. Bogotá FC (17 puntos, -3): se enfrenta a Real Santander. Una victoria lo llevará a 20 puntos y le permitirá luchar por uno de los cupos. Un empate o una derrota lo dejarían en una situación más comprometida.

se enfrenta a Real Santander. Una victoria lo llevará a 20 puntos y le permitirá luchar por uno de los cupos. Un empate o una derrota lo dejarían en una situación más comprometida. Internacional de Palmira (16 puntos, -5): visita a Boca Juniors de Cali y es el equipo que afronta el panorama más exigente. Necesita ganar para llegar a 19 puntos y esperar que varios de sus rivales directos pierdan unidades. Su diferencia de gol también podría ser determinante.

Programación de la última fecha del Torneo BetPlay

Los ocho partidos se disputarán este sábado 24 de octubre, a partir de las 3:30 p.m., para garantizar que los resultados se conozcan simultáneamente.

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Partido Estadio Leones vs. Orsomarso Metropolitano de Itagüí Real Cundinamarca vs. Independiente Valle del Cauca Municipal de Mosquera Boca Juniors de Cali vs. Internacional de Palmira Raúl Miranda Deportes Quindío vs. Tigres Centenario de Armenia Barranquilla FC vs. Real Cartagena Romelio Martínez Unión Magdalena vs. Atlético FC Sierra Nevada Patriotas vs. Envigado La Independencia Bogotá FC vs. Real Santander Olaya Herrera

Una jornada para definirlo todo

La atención estará puesta en los duelos directos entre Patriotas y Envigado, Unión Magdalena y Atlético FC, así como Bogotá FC frente a Real Santander. También será clave el enfrentamiento entre Boca Juniors de Cali e Internacional de Palmira, pues ambos necesitan sumar para mantener vivas sus aspiraciones.

Mientras Real Cartagena y Deportes Quindío intentarán defender su lugar en la parte alta de la zona de clasificación, los equipos que vienen detrás buscarán aprovechar cualquier tropiezo.