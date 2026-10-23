Así quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay II-2026, tras Boyacá Chicó 1-0 Bucaramanga

La Liga BetPlay II-2026 no para de sorprendernos. Este viernes 23 de octubre, se presentó un hecho que no estaba en las cuentas de muchos, pero que fue una demostración más de que, primero, en el fútbol nunca hay nada escrito y, segundo, en el campo de juego son once contra once y todo puede pasar.
Atlético Bucaramanga llegaba al estadio La Independencia, de Tunja, como el único invicto en el segundo semestre, mientras que Boyacá Chicó, que la ha pasado mal, tenía la obligación de ganar para no firmar su descenso anticipado. Eran realidades diferentes, pero donde ambos tenían el mismo objetivo.
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En el primer tiempo, las más claras fueron para el 'ajedrezado', pero no estuvo fino, perdonó y el encuentro quedó 0-0 de manera parcial. Y es que, en la parte complementaria, la tendencia se mantuvo, pero, esta vez, el club boyacense estuvo fino. Al minuto 64', Alejandro Maya anotó el único tanto del duelo: 1-0, definitivo.
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De esa manera, se terminó el invicto del 'leopardo' y, de paso', Boyacá Chicó se mantuvo con vida en la Primera División del fútbol profesional colombiano. Eso sí, no se ha salvado y deberá ganar los cuatro juegos que le restan de la fase de 'todos contra todos' en este segundo semestre.
Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026
|Posición
|Club
|PJ
|DG
|PTS
|1
|Atlético Nacional
|14
|+16
|29
|2
|Deportivo Cali
|15
|+14
|29
|3
|América
|14
|+16
|28
|4
|Millonarios
|16
|+10
|26
|5
|Bucaramanga
|14
|+9
|25
|6
|Santa Fe
|14
|+7
|25
|7
|Medellín
|14
|+2
|23
|8
|Cúcuta
|14
|-2
|21
|9
|Once Caldas
|15
|+2
|20
|10
|Tolima
|15
|0
|20
|11
|Águilas Doradas
|14
|0
|19
|12
|Internacional de Bogotá
|15
|-3
|17
|13
|Llaneros
|15
|-4
|17
|14
|Alianza
|14
|-11
|15
|15
|Boyacá Chicó
|15
|-13
|15
|16
|Deportivo Pereira
|14
|-8
|13
|17
|Junior
|14
|-4
|12
|18
|Fortaleza
|14
|-6
|11
|19
|Jaguares
|14
|-12
|10
|20
|Pasto
|14
|-13
|9
Resultados de la fecha 16 de la Liga BetPlay II-2026
- Boyacá Chicó 1-0 Bucaramanga
- Santa Fe 3-2 Millonarios
Programación de la fecha 16 de la Liga BetPlay II-2026
Junior de Barranquilla vs. Águilas Doradas
Día: viernes 23 de octubre.
Hora: 8:10 p.m.
Estadio: Romelio Martínez.
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América de Cali vs. Cúcuta Deportivo
Día: sábado 24 de octubre.
Hora: 6:05 p.m.
Estadio: Pascual Guerrero.
Once Caldas vs. Deportivo Pereira
Día: sábado 24 de octubre.
Hora: 8:15 p.m.
Estadio: Palogrande.
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Fortaleza vs. Deportivo Cali
Día: domingo 25 de octubre.
Hora: 2:00 p.m.
Estadio: Metropolitano de Techo.
Alianza vs. Internacional de Bogotá
Día: domingo 25 de octubre.
Hora: 4:05 p.m.
Estadio: Armando Maestre Pavejeau.
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Atlético Nacional vs. Independiente Medellín
Día: domingo 25 de octubre.
Hora: 6:10 p.m.
Estadio: Atanasio Girardot.
Deportes Tolima vs. Deportivo Pasto
Día: domingo 25 de octubre.
Hora: 8:15 p.m.
Estadio: Manuel Murillo Toro.
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Jaguares vs. Llaneros
Día: lunes 26 de octubre.
Hora: 6:00 p.m.
Estadio: Jaraguay.