Así quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay II-2026, tras Boyacá Chicó 1-0 Bucaramanga

La Liga BetPlay II-2026 no para de sorprendernos. Este viernes 23 de octubre, se presentó un hecho que no estaba en las cuentas de muchos, pero que fue una demostración más de que, primero, en el fútbol nunca hay nada escrito y, segundo, en el campo de juego son once contra once y todo puede pasar.

Atlético Bucaramanga llegaba al estadio La Independencia, de Tunja, como el único invicto en el segundo semestre, mientras que Boyacá Chicó, que la ha pasado mal, tenía la obligación de ganar para no firmar su descenso anticipado. Eran realidades diferentes, pero donde ambos tenían el mismo objetivo.

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En el primer tiempo, las más claras fueron para el 'ajedrezado', pero no estuvo fino, perdonó y el encuentro quedó 0-0 de manera parcial. Y es que, en la parte complementaria, la tendencia se mantuvo, pero, esta vez, el club boyacense estuvo fino. Al minuto 64', Alejandro Maya anotó el único tanto del duelo: 1-0, definitivo.

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De esa manera, se terminó el invicto del 'leopardo' y, de paso', Boyacá Chicó se mantuvo con vida en la Primera División del fútbol profesional colombiano. Eso sí, no se ha salvado y deberá ganar los cuatro juegos que le restan de la fase de 'todos contra todos' en este segundo semestre.



Así quedó Boyacá Chicó en la tabla del descenso de la Liga BetPlay, tras el partido con Bucaramanga Archivo de Colprensa

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026

Posición Club PJ DG PTS 1 Atlético Nacional 14 +16 29 2 Deportivo Cali 15 +14 29 3 América 14 +16 28 4 Millonarios 16 +10 26 5 Bucaramanga 14 +9 25 6 Santa Fe 14 +7 25 7 Medellín 14 +2 23 8 Cúcuta 14 -2 21 9 Once Caldas 15 +2 20 10 Tolima 15 0 20 11 Águilas Doradas 14 0 19 12 Internacional de Bogotá 15 -3 17 13 Llaneros 15 -4 17 14 Alianza 14 -11 15 15 Boyacá Chicó 15 -13 15 16 Deportivo Pereira 14 -8 13 17 Junior 14 -4 12 18 Fortaleza 14 -6 11 19 Jaguares 14 -12 10 20 Pasto 14 -13 9

Resultados de la fecha 16 de la Liga BetPlay II-2026

Boyacá Chicó 1-0 Bucaramanga

Santa Fe 3-2 Millonarios

Programación de la fecha 16 de la Liga BetPlay II-2026

Junior de Barranquilla vs. Águilas Doradas

Día: viernes 23 de octubre.

Hora: 8:10 p.m.

Estadio: Romelio Martínez.

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América de Cali vs. Cúcuta Deportivo

Día: sábado 24 de octubre.

Hora: 6:05 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero.

Once Caldas vs. Deportivo Pereira

Día: sábado 24 de octubre.

Hora: 8:15 p.m.

Estadio: Palogrande.

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Fortaleza vs. Deportivo Cali

Día: domingo 25 de octubre.

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo.

Así está Boycá Chicó en la tabla del descenso de la Liga BetPlay II-2026 Archivo de Colprensa

Alianza vs. Internacional de Bogotá

Día: domingo 25 de octubre.

Hora: 4:05 p.m.

Estadio: Armando Maestre Pavejeau.

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Atlético Nacional vs. Independiente Medellín

Día: domingo 25 de octubre.

Hora: 6:10 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot.

Deportes Tolima vs. Deportivo Pasto

Día: domingo 25 de octubre.

Hora: 8:15 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro.

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Jaguares vs. Llaneros

Día: lunes 26 de octubre.

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Jaraguay.