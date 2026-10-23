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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Así quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay II-2026, tras Boyacá Chicó 1-0 Bucaramanga

Así quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay II-2026, tras Boyacá Chicó 1-0 Bucaramanga

En el estadio La Independencia, de Tunja, se llevó a cabo un partido clave del segundo semestre de la Liga BetPlay, con intereses diferentes para ambos equipos.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 23 de oct, 2026
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Boyacá Chicó y Bucaramanga se enfrentaron por la fecha 16 de la Liga BetPlay II-2026
Boyacá Chicó y Bucaramanga se enfrentaron por la fecha 16 de la Liga BetPlay II-2026
Twitter de Bucaramanga

La Liga BetPlay II-2026 no para de sorprendernos. Este viernes 23 de octubre, se presentó un hecho que no estaba en las cuentas de muchos, pero que fue una demostración más de que, primero, en el fútbol nunca hay nada escrito y, segundo, en el campo de juego son once contra once y todo puede pasar.

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Atlético Bucaramanga llegaba al estadio La Independencia, de Tunja, como el único invicto en el segundo semestre, mientras que Boyacá Chicó, que la ha pasado mal, tenía la obligación de ganar para no firmar su descenso anticipado. Eran realidades diferentes, pero donde ambos tenían el mismo objetivo.

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En el primer tiempo, las más claras fueron para el 'ajedrezado', pero no estuvo fino, perdonó y el encuentro quedó 0-0 de manera parcial. Y es que, en la parte complementaria, la tendencia se mantuvo, pero, esta vez, el club boyacense estuvo fino. Al minuto 64', Alejandro Maya anotó el único tanto del duelo: 1-0, definitivo.

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De esa manera, se terminó el invicto del 'leopardo' y, de paso', Boyacá Chicó se mantuvo con vida en la Primera División del fútbol profesional colombiano. Eso sí, no se ha salvado y deberá ganar los cuatro juegos que le restan de la fase de 'todos contra todos' en este segundo semestre.

Así quedó Boyacá Chicó en la tabla del descenso de la Liga BetPlay, tras el partido con Bucaramanga
Así quedó Boyacá Chicó en la tabla del descenso de la Liga BetPlay, tras el partido con Bucaramanga
Archivo de Colprensa

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Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026

PosiciónClubPJDGPTS
1Atlético Nacional14+1629
2Deportivo Cali15+1429
3América14+1628
4Millonarios16+1026
5Bucaramanga14+925
6Santa Fe14+725
7Medellín14+223
8Cúcuta14-221
9Once Caldas15+220
10Tolima15020
11Águilas Doradas14019
12Internacional de Bogotá15-317
13Llaneros15-417
14Alianza14-1115
15Boyacá Chicó15-1315
16Deportivo Pereira14-813
17Junior14-412
18Fortaleza14-611
19Jaguares14-1210
20Pasto14-139

Resultados de la fecha 16 de la Liga BetPlay II-2026

  • Boyacá Chicó 1-0 Bucaramanga
  • Santa Fe 3-2 Millonarios

Programación de la fecha 16 de la Liga BetPlay II-2026

Junior de Barranquilla vs. Águilas Doradas
Día: viernes 23 de octubre.
Hora: 8:10 p.m.
Estadio: Romelio Martínez.

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América de Cali vs. Cúcuta Deportivo
Día: sábado 24 de octubre.
Hora: 6:05 p.m.
Estadio: Pascual Guerrero.

Once Caldas vs. Deportivo Pereira
Día: sábado 24 de octubre.
Hora: 8:15 p.m.
Estadio: Palogrande.

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Fortaleza vs. Deportivo Cali
Día: domingo 25 de octubre.
Hora: 2:00 p.m.
Estadio: Metropolitano de Techo.

Así está Boycá Chicó en la tabla del descenso de la Liga BetPlay II-2026
Así está Boycá Chicó en la tabla del descenso de la Liga BetPlay II-2026
Archivo de Colprensa

Alianza vs. Internacional de Bogotá
Día: domingo 25 de octubre.
Hora: 4:05 p.m.
Estadio: Armando Maestre Pavejeau.

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Atlético Nacional vs. Independiente Medellín
Día: domingo 25 de octubre.
Hora: 6:10 p.m.
Estadio: Atanasio Girardot.

Deportes Tolima vs. Deportivo Pasto
Día: domingo 25 de octubre.
Hora: 8:15 p.m.
Estadio: Manuel Murillo Toro.

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Jaguares vs. Llaneros
Día: lunes 26 de octubre.
Hora: 6:00 p.m.
Estadio: Jaraguay.

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