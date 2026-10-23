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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Cómo quedó la tabla del descenso de Liga Betplay II-2026 tras Boyacá Chicó 1-0 Bucaramanga

Cómo quedó la tabla del descenso de Liga Betplay II-2026 tras Boyacá Chicó 1-0 Bucaramanga

El conjunto 'ajedrezado' saltó a la cancha del estadio La Indepedencia, de Tunja, con la obligación de hacerse con los tres puntos para mantenerse en la Liga Betplay.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 23 de oct, 2026
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Así quedó Boyacá Chicó en la tabla del descenso de la Liga BetPlay, tras el partido con Bucaramanga
Así quedó Boyacá Chicó en la tabla del descenso de la Liga BetPlay, tras el partido con Bucaramanga
Archivo de Colprensa

La Liga BetPlay II-2026 volvió a demostrar que en el fútbol nada está escrito. Este viernes 23 de octubre, Boyacá Chicó protagonizó una de las sorpresas de la jornada al derrotar 1-0 a Atlético Bucaramanga en el estadio La Independencia, de Tunja, y mantener viva su esperanza de permanecer en la Primera División.

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El conjunto 'leopardo' llegaba al compromiso como el único equipo que no había perdido en el segundo semestre, mientras que el 'ajedrezado', comprometido en la lucha por evitar el descenso, necesitaba sumar de a tres para seguir con opciones de salvar la categoría.

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Durante la primera mitad, Boyacá Chicó generó las oportunidades más claras, pero la falta de efectividad impidió que abriera el marcador. Así, ambos equipos se fueron al descanso con un empate sin goles.

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En la segunda parte, el equipo boyacense mantuvo la iniciativa y encontró la recompensa a su insistencia. Al minuto 64', Alejandro Maya anotó el único tanto del encuentro y desató la celebración local con un gol que terminó siendo decisivo.

Con el 1-0 definitivo, Bucaramanga sufrió su primera derrota del semestre, mientras que Boyacá Chicó consiguió tres puntos fundamentales para seguir luchando por la permanencia.

Así está Boycá Chicó en la tabla del descenso de la Liga BetPlay II-2026
Así está Boycá Chicó en la tabla del descenso de la Liga BetPlay II-2026
Archivo de Colprensa

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Tabla del descenso de la Liga BetPlay 2026

Pos.ClubPTSPJPROM
20Jaguares28330.848
19Boyacá Chicó1011120.901
18Inter Bogotá1241121.107
17Alianza1231111.108
16Cúcuta37331.121
15Llaneros84741.135
14Deportivo Pereira1301111.171
13Deportivo Cali1391121.241
12Fortaleza1391111.252
11Águilas Doradas1391111.252
10Deportivo Pasto1401111.261
9Once Caldas1731121.544
8Millonarios1821131.610
7Junior1791111.612
6Medellín1791111.612
5Atlético Bucaramanga1801111.621
4Santa Fe1891111.702
3América de Cali1911111.720
2Deportes Tolima1971121.758
1Atlético Nacional1971111.774

Resultados de la fecha 16 de la Liga BetPlay II-2026

  • Boyacá Chicó 0-0 Bucaramanga
  • Santa Fe 3-2 Millonarios

Programación de la fecha 16 de la Liga BetPlay II-2026

Junior de Barranquilla vs. Águilas Doradas
Día: viernes 23 de octubre.
Hora: 8:10 p.m.
Estadio: Romelio Martínez.

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América de Cali vs. Cúcuta Deportivo
Día: sábado 24 de octubre.
Hora: 6:05 p.m.
Estadio: Pascual Guerrero.

Once Caldas vs. Deportivo Pereira
Día: sábado 24 de octubre.
Hora: 8:15 p.m.
Estadio: Palogrande.

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Fortaleza vs. Deportivo Cali
Día: domingo 25 de octubre.
Hora: 2:00 p.m.
Estadio: Metropolitano de Techo.

Boyacá Chicó y Bucaramanga se enfrentaron por la fecha 16 de la Liga BetPlay II-2026
Boyacá Chicó y Bucaramanga se enfrentaron por la fecha 16 de la Liga BetPlay II-2026
Twitter de Bucaramanga

Alianza vs. Internacional de Bogotá
Día: domingo 25 de octubre.
Hora: 4:05 p.m.
Estadio: Armando Maestre Pavejeau.

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Atlético Nacional vs. Independiente Medellín
Día: domingo 25 de octubre.
Hora: 6:10 p.m.
Estadio: Atanasio Girardot.

Deportes Tolima vs. Deportivo Pasto
Día: domingo 25 de octubre.
Hora: 8:15 p.m.
Estadio: Manuel Murillo Toro.

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Jaguares vs. Llaneros
Día: lunes 26 de octubre.
Hora: 6:00 p.m.
Estadio: Jaraguay.

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