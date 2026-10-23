Cómo quedó la tabla del descenso de Liga Betplay II-2026 tras Boyacá Chicó 1-0 Bucaramanga

La Liga BetPlay II-2026 volvió a demostrar que en el fútbol nada está escrito. Este viernes 23 de octubre, Boyacá Chicó protagonizó una de las sorpresas de la jornada al derrotar 1-0 a Atlético Bucaramanga en el estadio La Independencia, de Tunja, y mantener viva su esperanza de permanecer en la Primera División.

El conjunto 'leopardo' llegaba al compromiso como el único equipo que no había perdido en el segundo semestre, mientras que el 'ajedrezado', comprometido en la lucha por evitar el descenso, necesitaba sumar de a tres para seguir con opciones de salvar la categoría.

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Durante la primera mitad, Boyacá Chicó generó las oportunidades más claras, pero la falta de efectividad impidió que abriera el marcador. Así, ambos equipos se fueron al descanso con un empate sin goles.

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En la segunda parte, el equipo boyacense mantuvo la iniciativa y encontró la recompensa a su insistencia. Al minuto 64', Alejandro Maya anotó el único tanto del encuentro y desató la celebración local con un gol que terminó siendo decisivo.



Con el 1-0 definitivo, Bucaramanga sufrió su primera derrota del semestre, mientras que Boyacá Chicó consiguió tres puntos fundamentales para seguir luchando por la permanencia.

Así está Boycá Chicó en la tabla del descenso de la Liga BetPlay II-2026 Archivo de Colprensa

Tabla del descenso de la Liga BetPlay 2026

Pos. Club PTS PJ PROM 20 Jaguares 28 33 0.848 19 Boyacá Chicó 101 112 0.901 18 Inter Bogotá 124 112 1.107 17 Alianza 123 111 1.108 16 Cúcuta 37 33 1.121 15 Llaneros 84 74 1.135 14 Deportivo Pereira 130 111 1.171 13 Deportivo Cali 139 112 1.241 12 Fortaleza 139 111 1.252 11 Águilas Doradas 139 111 1.252 10 Deportivo Pasto 140 111 1.261 9 Once Caldas 173 112 1.544 8 Millonarios 182 113 1.610 7 Junior 179 111 1.612 6 Medellín 179 111 1.612 5 Atlético Bucaramanga 180 111 1.621 4 Santa Fe 189 111 1.702 3 América de Cali 191 111 1.720 2 Deportes Tolima 197 112 1.758 1 Atlético Nacional 197 111 1.774

Resultados de la fecha 16 de la Liga BetPlay II-2026

Boyacá Chicó 0-0 Bucaramanga

Santa Fe 3-2 Millonarios

Programación de la fecha 16 de la Liga BetPlay II-2026

Junior de Barranquilla vs. Águilas Doradas

Día: viernes 23 de octubre.

Hora: 8:10 p.m.

Estadio: Romelio Martínez.

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América de Cali vs. Cúcuta Deportivo

Día: sábado 24 de octubre.

Hora: 6:05 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero.

Once Caldas vs. Deportivo Pereira

Día: sábado 24 de octubre.

Hora: 8:15 p.m.

Estadio: Palogrande.

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Fortaleza vs. Deportivo Cali

Día: domingo 25 de octubre.

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo.

Boyacá Chicó y Bucaramanga se enfrentaron por la fecha 16 de la Liga BetPlay II-2026 Twitter de Bucaramanga

Alianza vs. Internacional de Bogotá

Día: domingo 25 de octubre.

Hora: 4:05 p.m.

Estadio: Armando Maestre Pavejeau.

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Atlético Nacional vs. Independiente Medellín

Día: domingo 25 de octubre.

Hora: 6:10 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot.

Deportes Tolima vs. Deportivo Pasto

Día: domingo 25 de octubre.

Hora: 8:15 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro.

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Jaguares vs. Llaneros

Día: lunes 26 de octubre.

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Jaraguay.