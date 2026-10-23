Cómo quedó la tabla del descenso de Liga Betplay II-2026 tras Boyacá Chicó 1-0 Bucaramanga

La Liga BetPlay II-2026 volvió a demostrar que en el fútbol nada está escrito. Este viernes 23 de octubre, Boyacá Chicó protagonizó una de las sorpresas de la jornada al derrotar 1-0 a Atlético Bucaramanga en el estadio La Independencia, de Tunja, y mantener viva su esperanza de permanecer en la Primera División.
El conjunto 'leopardo' llegaba al compromiso como el único equipo que no había perdido en el segundo semestre, mientras que el 'ajedrezado', comprometido en la lucha por evitar el descenso, necesitaba sumar de a tres para seguir con opciones de salvar la categoría.
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Durante la primera mitad, Boyacá Chicó generó las oportunidades más claras, pero la falta de efectividad impidió que abriera el marcador. Así, ambos equipos se fueron al descanso con un empate sin goles.
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En la segunda parte, el equipo boyacense mantuvo la iniciativa y encontró la recompensa a su insistencia. Al minuto 64', Alejandro Maya anotó el único tanto del encuentro y desató la celebración local con un gol que terminó siendo decisivo.
Con el 1-0 definitivo, Bucaramanga sufrió su primera derrota del semestre, mientras que Boyacá Chicó consiguió tres puntos fundamentales para seguir luchando por la permanencia.
Tabla del descenso de la Liga BetPlay 2026
|Pos.
|Club
|PTS
|PJ
|PROM
|20
|Jaguares
|28
|33
|0.848
|19
|Boyacá Chicó
|101
|112
|0.901
|18
|Inter Bogotá
|124
|112
|1.107
|17
|Alianza
|123
|111
|1.108
|16
|Cúcuta
|37
|33
|1.121
|15
|Llaneros
|84
|74
|1.135
|14
|Deportivo Pereira
|130
|111
|1.171
|13
|Deportivo Cali
|139
|112
|1.241
|12
|Fortaleza
|139
|111
|1.252
|11
|Águilas Doradas
|139
|111
|1.252
|10
|Deportivo Pasto
|140
|111
|1.261
|9
|Once Caldas
|173
|112
|1.544
|8
|Millonarios
|182
|113
|1.610
|7
|Junior
|179
|111
|1.612
|6
|Medellín
|179
|111
|1.612
|5
|Atlético Bucaramanga
|180
|111
|1.621
|4
|Santa Fe
|189
|111
|1.702
|3
|América de Cali
|191
|111
|1.720
|2
|Deportes Tolima
|197
|112
|1.758
|1
|Atlético Nacional
|197
|111
|1.774
Resultados de la fecha 16 de la Liga BetPlay II-2026
- Boyacá Chicó 0-0 Bucaramanga
- Santa Fe 3-2 Millonarios
Programación de la fecha 16 de la Liga BetPlay II-2026
Junior de Barranquilla vs. Águilas Doradas
Día: viernes 23 de octubre.
Hora: 8:10 p.m.
Estadio: Romelio Martínez.
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América de Cali vs. Cúcuta Deportivo
Día: sábado 24 de octubre.
Hora: 6:05 p.m.
Estadio: Pascual Guerrero.
Once Caldas vs. Deportivo Pereira
Día: sábado 24 de octubre.
Hora: 8:15 p.m.
Estadio: Palogrande.
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Fortaleza vs. Deportivo Cali
Día: domingo 25 de octubre.
Hora: 2:00 p.m.
Estadio: Metropolitano de Techo.
Alianza vs. Internacional de Bogotá
Día: domingo 25 de octubre.
Hora: 4:05 p.m.
Estadio: Armando Maestre Pavejeau.
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Atlético Nacional vs. Independiente Medellín
Día: domingo 25 de octubre.
Hora: 6:10 p.m.
Estadio: Atanasio Girardot.
Deportes Tolima vs. Deportivo Pasto
Día: domingo 25 de octubre.
Hora: 8:15 p.m.
Estadio: Manuel Murillo Toro.
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Jaguares vs. Llaneros
Día: lunes 26 de octubre.
Hora: 6:00 p.m.
Estadio: Jaraguay.