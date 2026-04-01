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Gol Caracol  / Malas noticias para Bayern Múnich y Luis Díaz; figura no jugaría contra Real Madrid, en Champions

Malas noticias para Bayern Múnich y Luis Díaz; figura no jugaría contra Real Madrid, en Champions

Una de las figuras del Bayern Múnich se perdería el encuentro por los cuartos de final en la Champions League contra el Real Madrid luego de presentar molestias en un entrenamiento con su selección.

Por: EFE
Actualizado: 1 de abr, 2026
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Bayern Múnich - 2025-26.
Bayern Múnich - 2025-26.
Getty Images.

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