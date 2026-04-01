Malas noticias para Bayern Múnich y Luis Díaz; figura no jugaría contra Real Madrid, en Champions

El delantero Harry Kane, del Bayern de Múnich y de la selección inglesa, se ha hecho daño en un entrenamiento, según informó la Federación inglesa de fútbol cuando resta una semana para el enfrentamiento entre el club aleman y el Real Madrid en los cuartos de final de la Liga de Campeones.

Kane, que no jugó el viernes pasado en el amistoso contra Uruguay, que concluyó con empate 1-1, ha sufrido "un problema menor" en el entrenamiento previo al duelo contra Japón y no participará en el último amistoso de este parón por fútbol de selecciones con los suyos.

El Bayern de Múnich se enfrenta al Real Madrid el martes 7 de abril en la ida de los cuartos de final del máximo torneo continental, en el Estadio Santiago Bernabéu, de la capital española, y la vuelta será en Alemania ocho días después.

Harry Kane jugador del Bayer AFP

Este contratiempo físico ha encendido las alarmas en Múnich, ya que Kane es una de las piezas fundamentales en el esquema ofensivo del equipo. Aunque el cuerpo médico de la selección inglesa ha calificado la molestia como un tema menor, el club dirigido por Vincent Kompanye, seguirá de cerca su evolución para evitar que una sobrecarga se convierta en una lesión de gravedad que lo deje fuera de la cita europea.



Por su parte, el Real Madrid observaría con atención su encuentro con 'los rojos' por los cuartos de final de la Liga de Campeones. Al mismo tiempo, que el club 'merengue' cuenta con la reincorporación de una de sus fichas más importantes Mbappé, luego de estar por fuera del campo de juego por casi un mes.

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Con el partido de ida en la casa del equipo blanco, el Santiago Bernabéu. El Bayern confía en que Kane, pueda estar en optimas condiciones en el partido de regreso, el cual se disputará en su casa el Allianz Arena.