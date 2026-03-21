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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / En Millonarios le "dedicaron triunfo" a Santiago Castrillón, tras golear 1-4 a Once Caldas

En Millonarios le "dedicaron triunfo" a Santiago Castrillón, tras golear 1-4 a Once Caldas

Fabián Bustos y Edgar Elizalde hablaron en rueda de prensa, luego del 'triunfazo' en Manizales; enviando sentidas palabras para el canterano, quien sufrió percances graves de salud.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 21 de mar, 2026
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Millonarios le dedicó triunfo contra Once Caldas, a Santiago Castrillón.
Millonarios le dedicó triunfo contra Once Caldas, a Santiago Castrillón.
Foto: Colprensa.

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