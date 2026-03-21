En Millonarios le "dedicaron triunfo" a Santiago Castrillón, tras golear 1-4 a Once Caldas

Minutos después de haber vencido por 1-4 a Once Caldas, en el duelo correspondiente a la jornada trece de la Liga BetPlay I-2026, en el fútbol colombiano; Fabián Bustos habló en rueda de prensa, atendiendo a los medios de comunicación, con quienes analizó lo que fue el triunfo de Millonarios y el gran presente futbolístico del equipo capitalino en este primer semestre del año.

No obstante, antes de hablar de las claves y la victoria; el estratega argentino envió sentido homenaje a Santiago Castrillón, quien sufrió un problema de salud, mientras jugaba un partido con el cuadro ‘embajador’, en un torneo de las divisiones inferiores.

“Quiero darle la hora y la gloria a Dios, que guie de mi vida, de mi familia, de este grupo; a nuestros hinchas, que Dios es el camino. Quiero mandar un mensaje para un jugador nuestro que tuvo un tema de salud muy importante en el partido, a Santiago Castrillón, es un chico que entrena con nosotros, que está todas las semanas y que Dios lo bendiga y lo siga recuperando; fuerza a su familia”, indicó de entrada Fabián Bustos ante los medios de comunicación.

Pero eso no fue toda, pues Edgar Elizalde también se refirió al tema en su primera intervención de la rueda de prensa, dedicando el triunfo al joven futbolista de la cantera ‘albiazul’.



"Primero que todo, quiero mandarle muchas fuerzas a Santi y a toda su familia, que estamos con él y que este triunfo es para él, más que nada”, dijo el futbolista ‘embajador’, tras golear por 1-4 a Once Caldas, en el estadio Palogrande de Manizales.

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*Otras declaraciones de Fabián Bustos:

¿Cuál fue la clave del triunfo?

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“La clave, sabíamos lo bien que juega Once Caldas y por eso era necesario estar muy concentrados para anularlos; este era un equipo muy versátil que tiene mucha movilidad ofensiva. Los laterales van bien alto, los de arriba se mueven muy bien, tiene grandes jugadores”.

¿Cómo analiza el presente de Millonarios?

“Si nosotros no estábamos concentrados como lo estuvimos, iba a ser difícil. El equipo justificó una victoria importantísima, de diez puntos; hubo un gran trabajo táctico de los jugadores. Esto agradecido con el grupo y tratando de seguir creciendo. Vamos partido a partido, primero debemos asegurar nuestra entrada al grupo de los ocho; intentamos jugar de la misma forma, sea de local o de visitante, tenemos un grupo de jugadores que tiene claro cómo nos gusta jugar a nosotros”.