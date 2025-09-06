En Millonarios vs. Santa Fe, jugador terminó en el suelo por grave golpe en la nariz

Durante el duelo de este sábado 6 de septiembre, entre Millonarios e Independiente Santa Fe, situación se robó la atención de todos los presentes en el estadio El Campín.

Y es que, finalizando la primera parte del encuentro, los azules buscaron el gol en campo rival, tratando de encontrarse profundidad y peligro que no tuvieron durante el partido.

No obstante, aunque llegó con posibilidades de anotar, Santiago Giordana sufrió un choque que lo dejó en el suelo, con sangre en la nariz.

Evidentemente, esto requirió intervención inmediata del cuerpo médico, que ingresó al campo para parar la sangre en el delantero ‘embajador’, quien permaneció un par de minutos ahí en el césped de El Campín.

Santiago Giordana, jugador de Millonarios Foto: Millonarios

Publicidad

En algún momento se llegó a pensar que era necesario entrar con camilla, pero al final Giordana logró pararse por sus propios medios, con una curación en la nariz, que le permitió volver al juego sin seguir sangrando.

De esa manera, el atacante ‘embajador’ disputó los últimos minutos del primer tiempo, que terminó en empate.