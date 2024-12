En Nacional hay burla y decepción, a pesar de los audios del VAR en polémica con Millonarios

Aunque se conocieron los audios del VAR de la polémica jugada en Nacional vs Millonarios , en la acción que derivó en un penalti pero en el que se pedía fuera de juego de Falcao García , todo indica que ni así se despejaron las dudas en las toldas del equipo paisa y por eso hubo una reacción de burla y decepción este miércoles en redes sociales, por parte de una de las figuras del cuadro ‘verdolaga’.

Marino Hinestroza, quien además vivió un episodio de racismo en el estadio El Campín, en el duelo de la tercera fecha de cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2024-II, ahora se manifestó en su cuenta de ‘X’, antes Twitter, para mostrar su descontento con lo que escuchó en el análisis y decisión de Nicolás Gallo, árbitro que manejó el videoarbitraje en el duelo del lunes en el Atanasio Girardot.

Ante una publicación de Fortaleza CEIF, fiel a su estilo, con jocosidad, escribiendo que “ya tengo un pie virtualmente en vacaciones”, de inmediato llegó la reacción del habilidoso atacante de Atlético Nacional.

Marino Hinestroza decidió citar ese post del equipo bogotano con dos emoticones, uno de una cara llorando y otro de risa, algo que generó también reacciones en hinchas de Millonarios, por su actitud frente al tema. De hecho, su respuesta llegó a 100 mil visualizaciones y más de 100 comentarios.

El contexto del "pie virtualmente" se debe a que en el audio dado a conocer por la FCF, el martes, se escucha a Nicolás Gallo diciendo eso en una parte del extenso video , mientras revisaba desde diferentes cámaras la acción y al final terminara confirmando que el pie de William Tesillo es el que habilita a Falcao García, algo que ha generado debate, opiniones divididas y mucho más en el mundo del fútbol colombiano en las recientes horas. Algunos están de acuerdo con la interpretación que se le dio a la acción, pero algunos siguen quedando con dudas, en especial por esa frase usada por el árbitro encargado.

En Nacional hay malestar por la polémica contra Millonarios

"Muchas veces también es difícil contra otras circunstancias tan ajenas a nosotros, saben perfectamente de qué hablo", fueron las palabras de Efraín Juárez en la rueda de prensa post partido del pasado lunes en el estadio Atanasio Girardot, sin profundizar mucho en la jugada en mención.

A eso se sumó que los referentes de Atlético Nacional, como David Ospina, Edwin Cardona, William Tesillo, Jorman Campuzano, Alfredo Morelos, entre otros, acompañaron al técnico 'verdolaga' en la conferencia con los medios de comunicación para mostrar su respaldo al entrenador, pero sobre todo para protestar por la polémica acción que terminó en el gol de Falcao, de penalti.

"Ya no disimulan", “Qué triste en lo que se ha vuelto el fútbol” , fueron además algunos de los mensajes de jugadores del elenco antioqueño en sus redes sociales.

¿Qué dijeron en Millonarios sobre la polémica jugada en el partido contra Nacional?

El técnico de los 'embajadores', Alberto Gamero, en su llegada a Bogotá en la noche de martes, y tras conocerse los audios del VAR, hizo un llamado a no juzgar la fe de los árbitros, tanto los de la cancha como los que manejan el VAR, pero también para que las personas que criticaron de forma apresurada, tuvieran más mesura y pidieran disculpas.

"Jugar sin ver es complicado, siempre he dicho que los árbitros tienen familia y ellos seguro que intentan equivocarse lo menos posible. Seguramente se van a equivocar y no será de mala fe, siempre hay que tener mesura y tranquilidad porque esto no solo pasa en Colombia y sino en el mundo entero. Es tranquilidad para nosotros, los que hablaron sin ver el video deben tener la capacidad de retractarte y decir que se equivocaron, todos nos equivocamos. Lo bueno fueron los videos, se vio que no había fuera de lugar, y que se jugó en un estadio en paz", aseguró el entrenador de Millonarios.