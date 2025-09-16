Vea el gol de Kylian Mbappé, con Real Madrid vs. Olympique de Marsella, por Champions League

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Kylian Mbappé está intratable. En La Liga de España, ha marcado cuatro goles y brindado una asistencia, en cuatro partidos disputados, y ahora ese buen rendimiento lo trasladó al inicio de la Champions League. Este martes 16 de septiembre, Real Madrid recibió al Olympique de Marsella, en el estadio Santiago Bernabéu, e infló las redes para poner el 1-1 parcial.
Cuando transcurría el minuto 25, Rodrygo se hizo con la pelota, encaró, entró al área y fue derribado en el área. El árbitro no dudó en sancionar penalti y el francés se hizo cargo. Con un potente remate, venció al guardameta, Gerónimo Rulli, quien adivinó el palo, pero le fue imposible atajar. De esa manera, se igualaron las cosas en la casa del equipo blanco.
¡MBAPPÉ LE GANÓ EL DUELO A RULLI! ¡KIKI PARA EL 1-1 DEL REAL MADRID!— SportsCenter (@SC_ESPN) September 16, 2025
📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/aekh8YcPhw
Publicidad