Síguenos en::
Tendencias:
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ
MILLONARIOS
COLOMBIA, EN LOS MUNDIALES
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Vea el gol de Kylian Mbappé, con Real Madrid vs. Olympique de Marsella, por Champions League

Vea el gol de Kylian Mbappé, con Real Madrid vs. Olympique de Marsella, por Champions League

Confirmando que está firmando un excelente inicio de temporada, Kylian Mbappé también se reportó en el inicio de la Liga de Campeones, para el 1-1 parcial.

Por: Gol Caracol
Actualizado: septiembre 16, 2025 02:49 p. m.
Comparta en:
Kylian Mbappé, delantero francés del Real Madrid, celebra su gol contra Marsella, por Champions League
Kylian Mbappé, delantero francés del Real Madrid, celebra su gol contra Marsella, por Champions League
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad