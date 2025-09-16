Síguenos en::
De interés para Nacional; definida millonaria cifra para clubes que cedan jugadores al Mundial

La FIFA dio a conocer la suma de dinero que recibirán los equipos que presten futbolistas para el Mundial 2026 y algunos clubes colombianos están atentos.

Por: EFE
Actualizado: septiembre 16, 2025 01:47 p. m.
David Ospina, guardameta de Atlético Nacional, es uno de los habituales convocados a la Selección Colombia
