Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / En Nacional ya piensan en final de Copa BetPlay; "llegar con la mejor versión a esos partidos"

En Nacional ya piensan en final de Copa BetPlay; “llegar con la mejor versión a esos partidos”

Luego de la eliminación de la Liga BetPlay 2025-II, en Atlético Nacional pasan la página y la tristeza para enfocarse en buscar el título que tienen aún en disputa, contra el DIM, por copa.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 8 de dic, 2025
Alfredo Morelos
Alfredo Morelos, delantero de Nacional - Foto.
Nacional Oficial

