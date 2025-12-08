En Nacional ya piensan en final de Copa BetPlay; “llegar con la mejor versión a esos partidos”

En Atlético Nacional hay desazón luego de perder 3-2 con América de Cali, en la última fecha de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2025-II, que dejó eliminado al equipo 'verdolaga' a pesar de que llegó a la jornada 6 con chances de ir a la final del segundo semestre del fútbol colombiano.

Aunque se mostraron 'golpeados' en rueda de prensa, el técnico Diego Arias y Jorman Campuzano, señalaron que deberán subir el ánimo y enfocarse en la final de Copa BetPlay que tienen contra el Independiente Medellín.

"Creo que llegamos a la ultima fecha con posibilidades de clasificar a la final, en cuadrangulares se nos escaparon unos puntos antes de llegar a este partido que no nos permitía depender de nosotros mismos. Hoy nos costó entrar en el partido, América se puso arriba muy rápido. Nos costó comenzar con la intensidad con la que veníamos jugando los últimos meses. Esos dos goles pusieron el partido muy difícil para nosotros", comenzó explicando el entrenador.

Ahí fue cuando decidió poner la mirada en la final de la Copa BetPlay "vamos a aprovechar estos días para recuperarnos y llegar a la mejor versión a los dos partidos de copa", fue lo que declaró Diego Arias, este lunes en rueda de prensa.



Acá más declaraciones de Diego Arias, técnico de Atlético Nacional:

*No aprovecharon la derrota del Junior

"Lo que dependía de nosotros nos costó y eso sin duda nos puede generar tristeza pero al mismo tiempo aprendizaje. Nos deja una sensación que pudimos hacerlo mejor y nos da una oportunidad de crecer a partir de ese dolor, mejorar en estos días que tenemos antes del partido de la final. A pesar de la derrota hoy y lo que sucedió, sabemos que tenemos una calidad individual y como equipo que nos da para cerrar el año con el objetivo de la final".

*Nacional lo intentó

"Son varias razones, el equipo en la mayoría de partidos tuvo la iniciativa de local y visitante. Nos tocó jugar un partido de local en una plaza que no era nuestro campo y en diferentes circunstancias fue un equipo que quería clasificar, a veces en el fútbol pasa eso, algunos se nos escaparon en los últimos minutos, pero creería que el equipo lo intentó desde todo punto de vista".