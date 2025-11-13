El América de Cali va por todo o nada en el torneo de fin de año. El cuadro 'escarlata' se medirá contra Medellín de visitante en el cierre de la fase de todos contra todos de la Liga BetPlay 2025-2, en un partido en el que una derrota lo podría dejar fuera de la fiesta de los ocho.

El equipo americano parcialmente se encuentra en la séptima posición de la tabla con 29 puntos y una diferencia de gol de +7, muy seguido de cerca por Alianza con las mismas unidades, pero con +3 en la diferencia, y atrás vienen Santa Fe, con 28; Águilas Doradas, con 27; y Once Caldas, con 26; por lo que cualquier duda del elenco caleño podría significar su despedida del campeonato.

Los dirigidos por David González han tenido un repunte en la liga desde hace algunas fechas, acumulando cinco partidos seguidos con triunfos y mejorando notablemente su juego, así que llegan a la jornada final con las mejores sensaciones para el remate del torneo. El técnico de 'la mechita' llamó para este crucial juego a los siguientes jugadores:



Convocatoria del America de Cali

Arqueros: Joel Graterol y Jorge Soto.

Defensas: Andrés Mosquera, Cristian Tovar, Mateo Castillo, Marcos Mina, Jean Pestaña y Ómar Bertel.

Volantes: Josen Escobar, Rafael Carrascal, Andrés Roa, José Cavadía y Joel Romero.

Delanteros: Cristian Barrios, Luis Ramos, Dylan Borrero, Jan Lucumí, Adrián Ramos, Yojan Garcés y Tilman Palacios.

📋 Los convocados por el profe David González para enfrentar mañana a Independiente Medellín en el Atanasio Girardot. 🇦🇹 pic.twitter.com/7nl9jM5udT — América de Cali (@AmericadeCali) November 13, 2025

A qué hora juega HOY Independiente Medellín vs América de Cali por la Liga BetPlay 2025-2

El juego entre el Medellín y el América está programado para las 7:00 de la noche y se podrá ver por Win S. Además, podrán seguir las incidencias más importantes del cierre del todos contra todos en el portal web de Gol Caracol, al que pueden ingresar en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol.

Medellín y América de Cali en el partido del primer torneo de 2025 COLPRENSA.

Por su parte, el Medellín llega con los deberes hechos, clasificó hace varias fechas a los cuadrangulares, pero afrontará este encuentro con un objetivo claro: lograr el punto invisible para la siguiente fase. El 'poderoso' intentará conseguir una victoria que lo mantenga en los dos primeros lugares de la tabla y le permita conseguir esa anhelada ventaja deportiva, que podría ser crucial a la hora de definir el finalista de cada uno de los grupos.

El conjunto paisa, por ahora, lidera la liga con 37 puntos y una diferencia de gol de +15, no obstante, detrás están Atlético Nacional y Bucaramanga, con las mismas unidades y con unas diferencias similares, el verde también con +15 y el 'leopardo' con +14, en consecuencia se prevé que la batalla por las dos primeras posiciones se defina por los goles que hagan en sus respectivos juegos.

Para lograr quedarse con ese primer puesto, el entrenador Alejandro Restrepo convocó a los mejores hombres que tiene disponibles en su nómina, aunque destaca la baja por lesión de su goleador Francisco Fydriszewski.



Convocados de Independiente Medellín

Arqueros: Éder Chaux y Washington Aguerre.

Defensas: Léyser Chaverra, José Ortiz, Fainer Torijano, Daniel Londoño, Kevin Mantilla, Juan David Arizala, Yéferson Rodallega y Esneyder Mena.

Volantes: Francisco Chaverra, Jarlan Barrera, Alexis Serna, Luis Maturana, Jaime Alvarado y Baldomero Perlaza.

Delanteros: Ménder Garcia, Jáder Valencia, Brayan León y Luis Sandoval.

[🔴🔵] Los elegidos por el profesor Restrepo para la fecha 20 de la Liga este jueves en el Atanasio

Presentados por Mapei pic.twitter.com/qpM2W0POlR — DIM (@DIM_Oficial) November 13, 2025