Última fecha del 'todos contra todos' en la Liga BetPlay II-2025, misma en la que se conocerán los dos últimos equipos clasificados a los cuadrangulares y los que obtendrán el punto invisible de cara al sorteo. De los duelos llamativos para la jornada de este jueves resalta el Junior vs. Atlético Nacional en el Metropolitano.

El 'tiburón' quiere hacer respetar su localía ante un cuadro 'verdolaga' que le apostará a ser uno de los cabezas de serie. Se espera un partidazo en la capital del Atlántico.

Junior recibe a Atlético Nacional por la Liga BetPlay II-2025. Fotos: Colprensa

Opiniones de los protagonistas

"Es un clásico. Así como lo vive la gente lo vivimos nosotros, son los partidos que uno siempre quiere ganar. Esperemos que le podamos dar a la gente la alegría que se merece", eas fueron las palabras de Yimmi Chará en diálogo con el periódico 'El Heraldo'.

Junior de Barranquilla suma 32 puntos y es sexto en la tabla general, por los 37 de Atlético Nacional que es segundo.

De otro lado, en la lista de convocados por parte de Alfredo Arias, DT del 'tiburón', presenta varias novedades con respecto al juego anterior frente a Fortaleza.

Arqueros: Mauro Silveira y Jefferson Martínez.

Defensas: Jhomier Guerrero, Edwin Herrera, Yeison Suárez, Javier Báez, Daniel Rivera y Carlos Olmos.

Volantes y extremos: Didier Moreno, Guillermo Celis, Carlos Esparragoza, Jesús Rivas, José Enamorado, Bryan Castrillón, Yimmi Chará, Jhon Salazar y Joel Canchimbo.

Delanteros: Guillermo Paiva, Teófilo Gutiérrez y ‘Tití’ Rodríguez.

Los convocados de Atlético Nacional:

Estos son los convocados y el reporte médico de nuestro equipo, previo al juego ante Junior 🟢⚪️#VamosTodosJuntos🇳🇬 pic.twitter.com/z3WCKcn00D — Atlético Nacional (@nacionaloficial) November 12, 2025

A qué hora juega HOY Junior vs. Atlético Nacional por la Liga BetPlay II-2025

Este vibrante compromiso entre el 'tiburón' y el 'verdolaga' será HOY jueves 13 de noviembre, en cumplimiento de la jornada 20 de la Liga BetPlay II-2025. El balón rodará en el estadio Metropolitano a las 7:00 de la noche y se podrá ver EN VIVO por TV por el canal que transmite el fútbol colombiano (Win+).