PATADA A KEVIN MIER
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
A qué hora juega HOY Junior vs. Atlético Nacional por la Liga BetPlay II-2025

A qué hora juega HOY Junior vs. Atlético Nacional por la Liga BetPlay II-2025

HOY hay partidazo en la Liga BetPlay II-2025, Junior vs. Atlético Nacional medirán fuerzas en el Metropolitano de Barranquilla. ¡Prográmese y no se lo pierda!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 13 de nov, 2025
Junior recibe a Atlético Nacional por la fecha 20 de la Liga BetPlay II-2025.
Junior recibe a Atlético Nacional por la fecha 20 de la Liga BetPlay II-2025.
Fotos: X de @JuniorClubSA y @nacionaloficial

