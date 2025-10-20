Alexéi Rojas le respondió a César Torres: "Soy un miembro firme del Arsenal"

La Selección Colombia Sub-20 finalizó en el tercer lugar de la Copa del Mundo de la categoría, disputada en suelo chileno. El torneo dejó como campeón a Marruecos, que se impuso 2-0 a Argentina en la final, consiguiendo su primer título mundial en la categoría juvenil.

Por su parte, la ‘tricolor’ se subió al podio tras vencer 1-0 a Francia con un gol de Óscar Perea, resultado que le permitió al equipo dirigido por César Torres igualar lo hecho en 2003, cuando Colombia ocupó también el tercer lugar en Emiratos Árabes Unidos.

¿Le respondió Alexéi Rojas a César Torres?

Alexéi Rojas, arquero de la Selección Colombia Sub-20 AFP

La destacada presentación de la Selección Colombia Sub-20 no estuvo exenta de polémica, debido a unas declaraciones del entrenador César Torres antes del compromiso por el tercer puesto ante Francia, cuando fue consultado sobre la posibilidad de que Alexéi Rojas tuviera minutos.



Torres respondió: “Acá hay un arquero titular que tiene minutos, que es titular en nuestra liga. Después está Alexéi, que pertenece al Arsenal, que nunca ha jugado (…) el único partido que ha jugado lo puse yo. En su club nunca ha jugado, y si revisan en la foto del equipo profesional no está. Entonces hay que explicarle a la gente eso”.

Publicidad

En las últimas horas, el portero del Arsenal le contestó al técnico, dejando claro que sí hace parte del primer equipo de los ‘gunners’. “En las últimas 24 horas han circulado palabras sobre las dudas, si es que formo parte del plantel profesional del Arsenal o no. Me gustaría decirle a la gente que cuando se tomó la foto del equipo profesional fue iniciando la semana del 16 de octubre y yo estaba concentrado en Paraguay con la selección pensando en este Mundial”, explicó Rojas.

Y añadió: “Es un equipo que está primero en la mejor liga del mundo. Yo soy un miembro muy firme de este plantel y todos los días estoy creciendo y aportando mucho en cualquier rol o contexto, sea en la tribuna, en la banca o como titular. Entiendo lo que significa representar este escudo”.

Publicidad

De esta manera, Rojas dejó claro su presente en el conjunto inglés, donde ha realizado todo su proceso formativo hasta llegar al plantel profesional.