"Era penal y roja": crece escándalo por "violenta falta" no pitada al Pasto vs. Millonarios

“Era penal y roja”: crece escándalo por “violenta falta” no pitada al Pasto vs. Millonarios

La acción se presentó segundos antes del pitazo final del partido en el que el equipo azul se impuso 1-0 como local en duelo pendiente de la fecha 2 de la Liga Betplay 2025-II.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: septiembre 11, 2025 10:46 a. m.
Polémica arbitral en Millonarios vs. Pasto por salida de Diego Novoa frente a Johan Caicedo.jpg
Salida de Diego Novoa (arquero de Millonarios) frente a Johan Caicedo (delantero del Pasto).
Foto: X @DeporPasto.