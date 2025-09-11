“Era penal y roja”: crece escándalo por “violenta falta” no pitada al Pasto vs. Millonarios

El duelo en el que Millonarios derrotó por la mínima diferencia al Deportivo Pasto en el estadio El Campín de Bogotá dejó grandes repercusiones por lo ocurrido en el tiempo de adición del segundo tiempo, cuando hubo un fuerte choque en el área azul entre Diego Novoa, arquero ‘embajador’, y Johan Caicedo, delantero del conjunto nariñense.

Todo ocurrió en la disputa de un balón aéreo por el que Novoa saltó subiendo la pierna derecha frente a Caicedo, que recibió el impacto de frente y terminó con la camiseta rota por el zapato del portero.

El árbitro del compromiso fue Bismarks Santiago, del departamento del Atlántico, que no consultó las imágenes en el VAR y decidió que no había pena máxima.

En consecuencia, las protestas del conjunto del Galeras no se hicieron esperar, al punto que Camilo Ayala, su entrenador, hizo fuertes declaraciones en la rueda de prensa posterior: “El penalti fue más grande que El Campín. Me parece ilógico no tomarse la delicadeza, en honor a la justicia, de revisar el VAR. ¿Cuál es el temor de pitar un penal contra Millonarios en su estadio?”.

Publicidad

A su vez, el Deportivo Pasto se pronunció de manera oficial mediante un escueto comunicado mostrando la camiseta rota y rechazando el actuar del juez: “El señor Bismarks Santiago omitió por lo menos una revisión de VAR sobre esta acción en contra hacia nuestro jugador Johan Caicedo... Esperamos las correcciones profesionales pertinentes por parte de la comisión arbitral”.

Esperamos las correcciones profesionales pertinentes por parte de la comisión arbitral que determinen un mejor horizonte arbitral para todos los clubes de nuestro fútbol colombiano. — Asociación Deportivo Pasto (@DeporPasto) September 11, 2025

Sin embargo, estas no fueron las únicas voces que se elevaron por la presunta equivocación del central del compromiso, pues analistas arbitrales también cargaron tintas sobre el silbato.



Críticas a árbitro por penal no pitado al Pasto contra Millonarios

Aunque el arquero Diego Novoa se defendió ante los medios de comunicación asegurando que “imprudencia no hubo” porque, según él, fue “por la pelota de principio a fin” y “sin intensión de golpear”, expertos en juzgamiento consideraron lo contrario.

Publicidad

Para el exárbitro José Borda, el castigo debió ser ejemplar: “Santiago y el VAR no dieron como penal esta violenta falta de Novoa. Además del penal, era roja para el portero ‘embajador’”. Y recordó que “esta acción ya la habían sancionado al portero Asprilla de Santa Fe”.

ERA PENAL Y ROJA

En Millonarios vs Pasto el árbitro Santiago y el VAR no dieron como penal esta violenta falta de Novoa a Caicedo del Pasto, además del penal era Roja para el portero embajador. Esta acción ya la habían sancionado al portero Asprilla de Santa Fe a Merheg pic.twitter.com/sv9z9JgJlX — Jose Borda (@Borda_analista) September 11, 2025

Entre tanto, la cuenta enfocada en análisis arbitral denominada ‘El VAR Central’ fue en la misma línea: “Le doy la razón al Pasto en su reclamo. En un primer momento Novoa si sale con la pierna hacia al frente como protección, pero luego la mueve/tira hacia adelante y allí se da el contacto. Penal”.

Poniéndome al día con la jugada de ayer y la verdad es que le doy la razón al #Pasto en su reclamo. En un primer momento Novoa si sale con la pierna hacia al frente como protección pero luego la mueve/tira hacia adelante y allí se da el contacto. Penal.pic.twitter.com/wSTNFgTPhu — EL VAR CENTRAL (Andrés) (@ElVarCentral) September 11, 2025

Lo cierto es que el debate sigue abierto sobre si el silbato influyó en el marcador, motivo por el que las críticas no han parado.