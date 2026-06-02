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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / ¿Era penalti para Junior? La jugada que dio de que hablar en la final contra Nacional

¿Era penalti para Junior? La jugada que dio de que hablar en la final contra Nacional

El tercer tanto de Junior fue de tiro penalti luego de una falta de César Haydar sobre Luis Muriel. El árbitro Carlos Ortega no dudó, sancionó y el VAR no intervino.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 2 de jun, 2026
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Luis Fernando Muriel, nuevo jugador del Junior de Barranquilla.
Luis Fernando Muriel, nuevo jugador del Junior de Barranquilla.
Junior.

Junior siguió de largo en el marcador y le propinó el 3-0 a Atlético Nacional, en el juego de ida de la final de la Liga BetPlay I-2026. Luis Muriel selló su doblete de penalti luego de una falta que él mismo provocó.

El delantero tiburón fue derribado por Hayder dentro del área y Carlos Ortega pitó penalti, en medio de los fuertes reclamos de los jugadores 'verdolagas'. "Estas acciones catalogadas como imprudentes son la mayoría de veces muy similares. Un defensor persiguiendo al atacante, y sin querer le toca el pie, lo hace trastabillar y falta. El tema intensidad acá realmente no es tan clave al ser una acción en carrera y que se define es por un desequilibrio. De acuerdo con Carlos Ortega en su decisión", fue el análisis que dio VAR Central, cuenta especializada en el arbitraje colombiano.

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Vea el penalti a Luis Muriel:

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