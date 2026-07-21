Baja sensible en el Tour de Francia; era quinto, iba por el podio y se retiró por una caída

El alemán, Florian Lipowitz, tercero del Tour de Francia del año pasado, sufrió una dura caída en la contrarreloj de la decimosexta etapa en Thonon-les-Bains y se vio obligado a abandonar la carrera.

El ciclista del Red Bull, quinto de la general, se fue a tierra en el descenso del puerto de Larringes y fue atendido por los servicios médicos.

Visiblemente tocado en la clavícula izquierda, el corredor montó en una ambulancia y dijo adiós a sus opciones de acabar la prueba.

Lipowitz compartía liderazgo en el Red Bull con el belga Remco Evenepoel, tercero de la edición de 2024 y segundo provisional de la actual.



En los últimos días el alemán había asegurado que trabajaría para que Evenepoel pudiera consolidar su segundo puesto en la general.

Florian Lipowitz, ciclista alemán. MARCO BERTORELLO/AFP

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Vea la caída de Florian Lipowitz en la etapa 16 del Tour de Francia 2026