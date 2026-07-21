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Gol Caracol  / Ciclismo  / Baja sensible en el Tour de Francia; era quinto, iba por el podio y se retiró por una caída

Baja sensible en el Tour de Francia; era quinto, iba por el podio y se retiró por una caída

No paran las malas noticias en el Tour de Francia 2026, pues al 'adiós' de Jonas Vingegaard se sumó la de otro de los favoritos, quien había sido tercero en el 2025.

Por: EFE
Actualizado: 21 de jul, 2026
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Florian Lipowitz, ciclista alemán del Red Bull Bora Hansgrohe, se retiró en la etapa 16 del Tour de Francia 2026
Florian Lipowitz, ciclista alemán del Red Bull Bora Hansgrohe, se retiró en la etapa 16 del Tour de Francia 2026
AFP

El alemán, Florian Lipowitz, tercero del Tour de Francia del año pasado, sufrió una dura caída en la contrarreloj de la decimosexta etapa en Thonon-les-Bains y se vio obligado a abandonar la carrera.

El ciclista del Red Bull, quinto de la general, se fue a tierra en el descenso del puerto de Larringes y fue atendido por los servicios médicos.

Remco Evenepoel, ciclista belga, ganó la etapa 16 del Tour de Francia 2026
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Ciclismo

Reviva la victoria de Remco Evenepoel en la etapa 16, contrarreloj, del Tour de Francia 2026

Visiblemente tocado en la clavícula izquierda, el corredor montó en una ambulancia y dijo adiós a sus opciones de acabar la prueba.

Lipowitz compartía liderazgo en el Red Bull con el belga Remco Evenepoel, tercero de la edición de 2024 y segundo provisional de la actual.

En los últimos días el alemán había asegurado que trabajaría para que Evenepoel pudiera consolidar su segundo puesto en la general.

Florian Lipowitz, ciclista alemán.
Florian Lipowitz, ciclista alemán.
MARCO BERTORELLO/AFP

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Vea la caída de Florian Lipowitz en la etapa 16 del Tour de Francia 2026

Brandon McNulty y Tadej Pogacar, compañeros del UAE Team Emirates XRG, en el Tour de Francia 2026
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Brandon McNulty, compañero de Pogacar, fue atropellado por un carro en el Tour de Francia

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¿Cómo quedó Egan Bernal en la clasificación general del Tour de Francia 2026, tras la etapa 16?

Remco Evenepoel, ciclista belga del Red Bull BORA Hansgrohe, ganó la contrarreloj individual del Tour de Francia 2026
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Clasificación general del Tour de Francia 2026, tras la etapa 16; Evenepoel volvió a ganar

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