¿Qué número de camiseta tendrá James Rodríguez en Nacional?; "voy hasta con el 100"

La venta de camisetas de Atlético Nacional comenzó a tener un nuevo impulso con la contratación estelar de James Rodríguez, quien viene de jugar con la Selección Colombia el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá y de estar en el primer semestre de la temporada con Minnesota United, de la MLS. Y en medio de esa 'Jamesmanía', una de las preguntas que ronda en el ambiente tiene que ver con el número que llevará a su espalda el exjugador de Real Madrid, Porto y Bayern Múnich.

Precisamente ese fue uno de los temas que se puso sobre la mesa en la conferencia de prensa de este viernes y el que se refirió a ese aspecto fue el propio futbolista, que recibió su nueva casaca de manos del presidente Sebastián Arango Botero.

"El número, para mí, no es importante. Durante estos años, si piensas en James Rodríguez, lo relacionas de inmediato con el '10', pero si estoy jugando, el dorsal pasa a otro plano. Aún eso no está dicho. Si quiero jugar, así sea el número 100, con tal de jugar, me va a dar igual", explicó Rodríguez Rubio, quien se notó contento y expectante por ese nuevo paso en su carrera profesional que incluye pasos por equipos de Argentina, Portugal, Francia, España, Alemania, Grecia, Catar, Brasil, México y Estados Unidos.

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En este sentido, hay que precisar que en Nacional el encargado que vestir la número '10' es el experimentado Edwin Cardona y por reglamentación de la Dimayor deberá mantenerla hasta el final del semestre. Ese dato se revelará en los próximos días, cuando James Rodríguez sea convocado y aparezca en planilla oficial en el campeonato del fútbol colombiano.



James Rodríguez y la felicidad por jugar en Nacional

"Antes que nada gracias a la familia Ardila, al profe Lucas (González), con quien habíamos hablado antes, esto fue más rápido de lo pensado, feliz por estar acá, este es un sueño. Hablamos el día lunes y ahí sentí algo único, algo que no sentía antes por un club, sentir esto es importante. Saben que no podía irme para la cama tranquilo ante el tema y hay un buen feling también. Y bueno, creo que se vienen cosas grandes, hay que ganar y creo que todo eso es una buena mezcla", afirmó James, dejando entrever la motivaciones que tuvo para darle el sí al verde de Antioquia.

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