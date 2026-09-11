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¿Qué número de camiseta tendrá James Rodríguez en Nacional?; "voy hasta con el 100"

Diferentes temas se tocaron en la conferencia de prensa de presentación de James Rodríguez, quien estuvo acompañado por los directivos Sebastián Arango y Víctor Marulanda y por el DT Lucas González.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 11 de sept, 2026
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James Rodriguez, junto al DT de Nacional y los directivos del equipo
James Rodriguez, junto al DT de Nacional y los directivos del equipo
Foto: @nacionaloficial en X

La venta de camisetas de Atlético Nacional comenzó a tener un nuevo impulso con la contratación estelar de James Rodríguez, quien viene de jugar con la Selección Colombia el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá y de estar en el primer semestre de la temporada con Minnesota United, de la MLS. Y en medio de esa 'Jamesmanía', una de las preguntas que ronda en el ambiente tiene que ver con el número que llevará a su espalda el exjugador de Real Madrid, Porto y Bayern Múnich.

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Precisamente ese fue uno de los temas que se puso sobre la mesa en la conferencia de prensa de este viernes y el que se refirió a ese aspecto fue el propio futbolista, que recibió su nueva casaca de manos del presidente Sebastián Arango Botero.

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"El número, para mí, no es importante. Durante estos años, si piensas en James Rodríguez, lo relacionas de inmediato con el '10', pero si estoy jugando, el dorsal pasa a otro plano. Aún eso no está dicho. Si quiero jugar, así sea el número 100, con tal de jugar, me va a dar igual", explicó Rodríguez Rubio, quien se notó contento y expectante por ese nuevo paso en su carrera profesional que incluye pasos por equipos de Argentina, Portugal, Francia, España, Alemania, Grecia, Catar, Brasil, México y Estados Unidos.

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En este sentido, hay que precisar que en Nacional el encargado que vestir la número '10' es el experimentado Edwin Cardona y por reglamentación de la Dimayor deberá mantenerla hasta el final del semestre. Ese dato se revelará en los próximos días, cuando James Rodríguez sea convocado y aparezca en planilla oficial en el campeonato del fútbol colombiano.

James Rodríguez y la felicidad por jugar en Nacional

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"Antes que nada gracias a la familia Ardila, al profe Lucas (González), con quien habíamos hablado antes, esto fue más rápido de lo pensado, feliz por estar acá, este es un sueño. Hablamos el día lunes y ahí sentí algo único, algo que no sentía antes por un club, sentir esto es importante. Saben que no podía irme para la cama tranquilo ante el tema y hay un buen feling también. Y bueno, creo que se vienen cosas grandes, hay que ganar y creo que todo eso es una buena mezcla", afirmó James, dejando entrever la motivaciones que tuvo para darle el sí al verde de Antioquia.

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Foto: @nacionaloficial en X
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