Explosivas declaraciones de Kevin Viveros obligaron a Nacional a salir a ripostar con todo

Kevin Viveros defiende actualmente los colores de Athletico Paranaense, club con el que vive un gran presente goleador; no obstante, unas declaraciones suyas han dado de qué hablar en las últimas horas y todo tiene que ver con Nacional, su antiguo equipo, al que demandó ante la FIFA.

El delantero oriundo de Buenaventura contó en una entrevista que acusó al 'verdolaga' por cuestiones vinculadas a la firma de dos contratos mientras estaba en la institución verde paisa, y que cuando se dio su transferencia al fútbol brasileño, le impusieron un agente en particular. Desde Atlético Nacional rechazaron estas explosivas declaraciones de Viveros con un comunicado; desglosaron cada una de sus afirmaciones.

Kevin Viveros en su paso por Atlético Nacional. AFP

Con respecto a la supuesta firma de dos contratos, desde el 'rey de copas' colombiano sostuvieron que "rechaza de manera expresa las afirmaciones realizadas por el jugador Kevin Estiben Viveros Rodallega, las cuales carecen de sustento y resultan lesivas para el buen nombre, la dignidad y la reputación de la institución".

A renglón seguido indicaron que "Atlético Nacional precisa que desde el inicio, la relación con el jugador se ha desarrollado conforme a los mecanismos legales establecidos y bajo acuerdos debidamente formalizados, en cumplimiento de la normatividad vigente. El Club no obliga a ningún jugador a suscribir documentos por fuera del marco legal. La suscripción de distintos instrumentos contractuales, cuando aplica, corresponde a prácticas habituales dentro de la industria y en ningún caso implica la existencia de contratos paralelos ni actuaciones indebidas por parte de la institución".



En el extenso comunicado emitido por Nacional este viernes, también le contestaron a Viveros sobre "supuesta imposición de agentes".

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"Atlético Nacional no impone ni exige a sus jugadores trabajar con un agente determinado. Las personas que han participado en la representación del jugador durante su vinculación o desvinculación con el club fueron presentadas en su momento por el propio jugador. En ese sentido, cualquier relación, acuerdo u obligación entre el jugador y terceros pertenece exclusivamente al ámbito de sus relaciones particulares. Además, es importante aclarar que todas las obligaciones económicas derivadas de la relación contractual con el jugador han sido atendidas de manera integra y oportuna, conforme a los términos acordados. A la fecha, no existe suma exigible pendiente por parte de Atlético Nacional" añadió.

Igualmente, desde el 'verdolaga' expresaron con respecto a la demanda ante FIFA que "el club no ha recibido notificación alguna en este sentido. En caso de presentarse, responderá oportunamente a través de los canales institucionales correspondientes, como es su proceder habitual.

Kevin Viveros festejando anotación con Athletico Paranaense. Foto: X Athletico Paranaense.

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¿Qué dijo Kevin Viveros?

"Estoy un poco triste y distanciado porque sucedió algo, que es sobre mi traspaso. Cuando llegué a Nacional, me hicieron firmar dos contratos y mi abogado me dijo que era ilegal. Para mi traspaso a Paranaense yo tenía agentes, que no eran FIFA, y Nacional me puso uno que yo nunca había conocido en mi vida, no sé quién es. Ahora hay un problema grande, creo que yo en Nacional no estaba bien asesorado y ahora tengo buenos abogados, gracias a Dios. Mientras estuve en Nacional di lo mejor de mí, trabajé, pero lo que me hicieron a cualquier persona deja triste", declaró en Win.