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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Explosivas declaraciones de Kevin Viveros obligaron a Nacional a salir a ripostar con todo

Explosivas declaraciones de Kevin Viveros obligaron a Nacional a salir a ripostar con todo

Desde Atlético Nacional respondieron a las duras declaraciones por parte de Kevin Viveros, quien aseguró que demandó al 'verdolaga' ante la FIFA. El verde paisa emitió un comunicado.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 17 de abr, 2026
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Kevin Viveros en su paso por Atlético Nacional.
Kevin Viveros en su paso por Atlético Nacional.
AFP

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