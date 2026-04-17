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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Selección Colombia femenina vs. Argentina, EN VIVO; hora y dónde ver, POR TV, la Liga de Naciones

Selección Colombia femenina vs. Argentina, EN VIVO; hora y dónde ver, POR TV, la Liga de Naciones

Partidazo en el estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez, por la fecha 7, donde la Selección Colombia femenina enfrenta a un rival directo para acercarse más al Mundial.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 17 de abr, 2026
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La Selección Colombia femenina es segunda en la Liga de Naciones y se acerca a la claificación al Mundial 2027
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AFP

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