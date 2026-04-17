Selección Colombia femenina vs. Argentina, EN VIVO; hora y dónde ver, POR TV, la Liga de Naciones

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La Selección Colombia femenina no se conforma y quiere más. Después de haber derrotado 2-1 a Venezuela y 2-0 a Chile, en el estadio Pascual Guerrero, de la ciudad de Cali, viaja para medir fuerzas con Argentina. Dicho juego se llevará a cabo en el estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez y significará el duelo entre los dos mejores equipos de la Liga de Naciones.
Recordemos que solo los dos primeros clasifican de manera directa al Mundial 2027, con sede en Brasil, mientras que el tercero y cuarto deberán jugar un repechaje. Razón por la que el encuentro de la 'tricolor' contra la 'albiceleste' nadie se lo quiere perder y tendrá varias alternativas para verlo y seguirlo, EN VIVO y ONLINE, como siempre por el Gol Caracol.
Este partido de la Liga de Naciones femenina de la Conmebol entre colombianas y argentinas tiene como horario de inicio las 6:00 p.m., del sábado 18 de abril, y se jugará en el estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez, ubicado en el sur de Buenos Aires. Y como es habitual, se podrá ver EN VIVO por TV en la señal de Gol Caracol, mientras que ONLINE, en internet, podrá verlo por la aplicación de Ditu (https://ditutv.lat/descargar/), en el portal de Gol Caracol, en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos, y, por último, en el canal oficial de YouTube de Gol Caracol (https://www.youtube.com/@golcaracol/streams).
1. Argentina - 13 pts. (+12)
2. Colombia - 13 pts. (+7)
3. Venezuela - 8 pts. (+5)
4. Chile - 7 pts. (+1)
5. Paraguay - 7 pts. (-1)
6. Perú - 7 pts. (-6)
7. Ecuador - 5 pts. (+1)
8. Uruguay - 5 pts. (-1)
9. Bolivia - 1 pts. (-18)
Uruguay vs. Chile
Día: sábado 18 de abril.
Hora: 4:00 p.m.
Ciudad: Montevideo.
Ecuador vs. Perú
Día: sábado 18 de abril.
Hora: 4:00 p.m.
Ciudad: Quito.
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Venezuela vs. Bolivia
Día: sábado 18 de abril.
Hora: 6:00 p.m.
Ciudad: Cabudare.
Argentina vs. Colombia
Día: sábado 18 de abril.
Hora: 6:00 p.m.
Ciudad: Lanús.
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