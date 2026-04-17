Selección Colombia femenina vs. Argentina, EN VIVO; hora y dónde ver, POR TV, la Liga de Naciones

La Selección Colombia femenina no se conforma y quiere más. Después de haber derrotado 2-1 a Venezuela y 2-0 a Chile, en el estadio Pascual Guerrero, de la ciudad de Cali, viaja para medir fuerzas con Argentina. Dicho juego se llevará a cabo en el estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez y significará el duelo entre los dos mejores equipos de la Liga de Naciones.

Recordemos que solo los dos primeros clasifican de manera directa al Mundial 2027, con sede en Brasil, mientras que el tercero y cuarto deberán jugar un repechaje. Razón por la que el encuentro de la 'tricolor' contra la 'albiceleste' nadie se lo quiere perder y tendrá varias alternativas para verlo y seguirlo, EN VIVO y ONLINE, como siempre por el Gol Caracol.

A qué hora juega la Selección Colombia femenina vs. Argentina en Liga de Naciones

Este partido de la Liga de Naciones femenina de la Conmebol entre colombianas y argentinas tiene como horario de inicio las 6:00 p.m., del sábado 18 de abril, y se jugará en el estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez, ubicado en el sur de Buenos Aires. Y como es habitual, se podrá ver EN VIVO por TV en la señal de Gol Caracol, mientras que ONLINE, en internet, podrá verlo por la aplicación de Ditu (https://ditutv.lat/descargar/), en el portal de Gol Caracol, en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos, y, por último, en el canal oficial de YouTube de Gol Caracol (https://www.youtube.com/@golcaracol/streams).

La Selección Colombia femenina celebra un gol en la Liga de Naciones de Conmebol AFP

Tabla de posiciones de la Liga de Naciones femenina: fecha 6

1. Argentina - 13 pts. (+12)

2. Colombia - 13 pts. (+7)

3. Venezuela - 8 pts. (+5)

4. Chile - 7 pts. (+1)

5. Paraguay - 7 pts. (-1)

6. Perú - 7 pts. (-6)

7. Ecuador - 5 pts. (+1)

8. Uruguay - 5 pts. (-1)

9. Bolivia - 1 pts. (-18)



Programación de la fecha 7 de la Liga de Naciones femenina

Uruguay vs. Chile

Día: sábado 18 de abril.

Hora: 4:00 p.m.

Ciudad: Montevideo.



Ecuador vs. Perú

Día: sábado 18 de abril.

Hora: 4:00 p.m.

Ciudad: Quito.

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Venezuela vs. Bolivia

Día: sábado 18 de abril.

Hora: 6:00 p.m.

Ciudad: Cabudare.

Argentina vs. Colombia

Día: sábado 18 de abril.

Hora: 6:00 p.m.

Ciudad: Lanús.

Leicy Santos, Ana María Guzmán, Manuela Pavi y Jorelyn Carabalí celebran un gol de la Selección Colombia femenina en la Liga de Naciones AFP

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Resultados de la Selección Colombia femenina y Argentina en la Liga de Naciones

Fecha 1



Argentina 3-1 Paraguay

Colombia 4-1 Perú

Fecha 2



Uruguay 2-2 Argentina

Ecuador 1-2 Colombia

Fecha 3



Argentina descansó

Bolivia 1-1 Colombia

Fecha 4



Argentina 8-0 Bolivia

Colombia descansó

Fecha 5



Colombia 2-1 Venezuela

Chile 0-1 Argentina

Fecha 6

