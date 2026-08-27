Daniel Muñoz y la millonaria oferta de Nottingham Forest que podría 'marear' al Crystal Palace

Días decisivos en el mercado de pases en el 'viejo continente', y entre los últimos rumores del mismo, el nombre de Daniel Muñoz salió a relucir y todo por una millonaria oferta que hizo el Nottingham Forest por sus servicios deportivos.

El lateral antioqueño es una de las figuras del Crystal Palace, escuadra que además de enfrentar los torneos locales en Inglaterra, también tendrá presencia internacional en la Europa League luego de haber conseguido la Conference League la temporada pasada. ¿Lo dejarán ir los 'eagles'?

La información de la propuesta del Nottingham Forest la revelaron desde territorio británico, este jueves. Fue el periodista David Ornstein el que reveló todos los detalles en 'The Athletic', precisando que los 'tricky trees' ya hicieron una propuesta formal por el internacional con la Selección Colombia, y que incluso, desde el Palace estarían meditando la misma.

Daniel Muñoz, lateral derecho colombiano del Crystal Palace, anotó por la semifinal de vuelta de la Conference League Getty Images

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"El Nottingham Forest ha presentado una oferta de hasta 22 millones de libras esterlinas por el lateral del Crystal Palace, Daniel Muñoz. El club del sur de Londres está estudiando la oferta, que incluye un pago inicial de 20 millones de libras esterlinas y otros 2 millones en variables", se leyó en el informe.



Y es que el Nottingham Forest es entrenado por Oliver Glasner, quien dirigió hasta la campaña anterior al exAtlético Nacional en las 'águilas'; por lo que conoce su talento a la perfección.

"Su fichaje por el City Ground supondría el reencuentro del jugador, de 30 años, con el entrenador Oliver Glasner, con quien brilló antes de que el austriaco abandonara Selhurst Park al final de la temporada pasada", añadieron.

🚨 EXCL: Nottingham Forest submit offer to sign Daniel Munoz from Crystal Palace. Proposal for 30yo right wing-back worth £20m + £2m add-ons. #CPFC considering whether to accept - #NFFC boss Oliver Glasner keen to reunite with Colombia int’l @TheAthleticFC https://t.co/r3RmmQGRXk — David Ornstein (@David_Ornstein) August 27, 2026

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Hay que complementar que al oriundo de Amalfi aún le quedan dos años de contrato con Crystal Palace, club que reforzó precisamente la posición de lateral derecho con Anan Khalaili, quien arribó procedente del Royale Union Saint-Gilloise de Bélgica, en una operación valorada en 21 millones de libras esterlinas.

Ahora, queda esperar si esta millonaria propuesta por parte del Nottingham Forest convence a las 'águilas' para que traspase a una de sus más valiosas fichas. El valor de mercado de Daniel Muñoz se sitúa entre los 22 y 27 millones de euros, según las últimas actualizaciones de portales especializados.