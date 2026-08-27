"Weimar Asprilla es un arquero que te salva partidos; ya no es promesa, es realidad en Santa Fe"

Weimar Asprilla es el futbolista del momento en Colombia gracias su gran actuación que le dio la clasificación a Independiente Santa Fe, en Copa Sudamericana. El oriundo de Quibdó, Chocó, atajó un penalti y anotó el cobro definitivo que eliminó a River Plate, en su estadio, Mas Monumental, y en octavos de final.

Asprilla, de 27 años, tuvo la oportunidad de hacer historia cardenal en medio del infortunio que tuvo Andrés Mosquera Marmolejo, guardameta titular, por cuenta de una lesión. Independiente Medellín, Orsomarso, Real Cundinamarca (antiguo Valledupar) y Tigres fueron los clubes por donde pasó, antes de dar el salto para ponerse la camiseta albirroja.

En Gol Caracol charlamos con Julián Barragán, director técnico que dirigió a Asprilla en Valledupar, que posterior mente se convirtió en Real Cundinamarca, entre el 2023 y 2024. El estratega, que pasó por la divisiones del Deportivo Cali y estuvo en el banquillo de Bogotá FC, destacó las habilidades del chocoano bajo los tres palos, pero sobre todo su personalidad.

Weimar Asprilla festejando triunfo contra River, por Copa Sudamericana. Foto: AFP.

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¿Qué recuerdo tiene de Weimar Asprilla cuando lo dirigió en Valledupar/Real Cundinamarca?

"Él llegó como refuerzo de Independiente Medellín y en ese primer semestre fue una pieza clave. Estuve dos años con él. Es una gran persona, gran ser humano y un muy buen profesional".



¿Qué fue lo que más le sorprendió de Weimar Asprilla cuando lo conoció y trabajó con él?

"Lo conocimos fue en esa pretemporada y lo que más gustó y sorprendió gratamente fue la agilidad, achica rápido, habla, comunica en los partidos, mantenía y contagiaba al grupo para que se dieran los resultados. Y una cosa importante, todo el mundo lo quería, todo el mundo lo buscaba para recibir un consejo de los muchachos que estaban en ese momento. Fue el capitán de nosotros y nos dio muy buenas pautas para que el equipo estuviera siempre disputando buenos partidos y buscando la clasificación".

¿Cómo describiría a Weimar Asprilla tanto dentro como fuera de la cancha?

"Es un hombre muy creyente, muy serio, muy trabajador. Y ya fuera de la cancha compartimos algunos momentos, grupalmente, individualmente. Tiene una familia maravillosa, transmite una muy buena energía y siempre lucha para adelante en la adversidad, en la dificultad. Siempre es alguien con muy buena disposición en todo".

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¿Weimar le recuerda a algún otro arquero del fútbol colombiano?

"Él tiene un gran amigo y gran entrenador como Róbinson Zapata (Rufay). Él entrevistas le agradece mucho a él. ¿Por qué gustó tanto Weimar? Por esa agilidad, es un arquero que llega al ángulo. En Bogotá le sacó a River Plate una pelota difícil, tras un cabezazo. Es un arquero que te salva partidos".

¿Cómo le fue a Weimar en los penaltis con Real Cundinamarca?

"En los penales con nosotros tapó varios penales, tiene buena intuición de saber dónde iba la pelota. Es un arquero que ha evolucionado tanto que cada vez se va consolidando más, ya no es una promesa, es una realidad".