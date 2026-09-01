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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Sebastián Viera: "Yo sé lo que es Junior y sé lo que se requiere; hay que ganar ya"

Sebastián Viera: "Yo sé lo que es Junior y sé lo que se requiere; hay que ganar ya"

El uruguayo concedió sus primeras palabras como nuevo DT del Junior de Barranquilla, Sebastián Viera prometió trabajo y confía en estar a la altura. Reconoció que cada juego será una final.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 1 de sept, 2026
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Sebastián Viera, técnico del Junior de Barranquilla.
Sebastián Viera, técnico del Junior de Barranquilla.
Foto captura de pantalla de video

Sebastián Viera fue presentado este martes en sociedad como nuevo técnico del Junior de Barranquilla. El uruguayo llegó al banquillo del 'tiburón' en reemplazo de su compatriota, Alfredo Arias, y de inmediato, se puso 'manos a la obra'. El Ángel del arco' prometió arduo trabajo, porque sabe de la responsabilidad que es estar en una institución como la 'currambera'; reconoció que cada partido será una final, y que hay que ganar de entrada.

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"Lo mío con Junior siempre es rápido, por algo me quedé 13 años; nunca tuve problemas en ese sentido. El contrato mío va hasta diciembre de este año, con ilusiones obviamente, pero yo sé lo que es Junior y sé lo que requiere, sé lo que hay qué hacer, y si no lo haces, ya sabes lo que pasa. Es trabajar todos los días, demostrar todos los días, será un examen todos los partidos, y en este caso, va a ser una final", dijo de entrada Viera en su primera charla con los medios de comunicación al frente del equipo 'rojiblanco'.

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El exDT del Real Cartagena sostuvo que está feliz de estar en Junior, y que no dudó en cuando lo contactaron desde la dirigencia del club para arribar al banquillo. Confía estar a la altura de las expectativas.

Sebastián Viera en Junior de Barranquilla
Sebastián Viera en Junior de Barranquilla
X @JuniorClubSA

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"Nunca lo dudé, y Junior, cuando te brinda una oportunidad de éstas, tienes que aceptarlo; como decirle que no a Junior, y más yo que desde salí de acá, estaba esperando volver. Estoy muy contento y espero estar a la altura", añadió.

Viera Galaín sabe lo que espera la hinchada del Junior, que el equipo gane, vuelve a jugar bien y que guste su estilo en el campo de juego, no sólo en el Romelio Martínez sino también fuera de casa. Los tres puntos son más que urgentes.

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"Hay que ganar ya, no se pueden dejar partidos, hay que jugar bien. Yo sé cómo le gusta a la gente que juegue Junior y todos tenemos que poner un poquito más, tener ese compromiso y ese sentido de pertenencia por el club. En mí van a esperar el mismo compromiso de siempre, mucho trabajo. Yo soy hincha y quiero lo mismo que ellos (los hinchas), esperemos que todos estemos para el mismo lado. Necesito de la hinchada, necesito de todos. Estamos en una situación que hace tiempo no estábamos y que necesitamos de todas las partes", terminó por indicar el estratega del Junior.

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¿Cuándo es el próximo partido del Junior de Barranquilla?

El calendario del fútbol profesional colombiano indica que será este sábado 5 de septiembre frente a Jaguares. El partido, que es válido por la novena jornada de la Liga BetPlay II-2026, se jugará en el Romelio Martínez con un horario establecido de las 8:20 de la noche. Junior sólo suma dos puntos en cinco partidos disputados.

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