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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Vientos de crisis en Millonarios antes del clásico con Santa Fe; DT Fabián Bustos no seguiría

Vientos de crisis en Millonarios antes del clásico con Santa Fe; DT Fabián Bustos no seguiría

En las últimas horas se viene mencionando de manera extraoficial la salida del argentino Fabián Bustos de Millonarios, en medio de la Liga BetPlay 2026-II.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 1 de sept, 2026
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Fabián Bustos Millonarios
Fabián Bustos, técnico de Millonarios - Foto:
Millonarios Oficial

Este martes, en horas de la tarde se viene hablando de la salida de Millonarios de la dirección técnica del profesor Fabián Bustos. Se espera que el club emita una comunicación oficial con respecto a la noticia, que se da precisamente a horas del clásico frente a Santa Fe, del miércoles 2 de septiembre en El Campín.

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El entrenador argentino se va del cuadro 'embajador' a pocas horas del clásico capitalino en El Campín, y a pesar de estar quinto en la tabla de posiciones del campeonato colombiano, con 11 puntos, a solo seis unidades del líder que es el América, con un saldo de tres victorias, dos empates y solamente una derrota.

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Bustos llegó el 4 de febrero de 2026 a Millonarios, luego de un exitoso paso por Universitario (Perú), en ese momento para tomar la silla dejada por Hernán Torres, quien había tenido un duro inicio de semestre con los azules. No logró clasificar para los play offs de aquella campaña, y a pesar de que pidió refuerzos para esta temporada en rentado local, tomó la decisión de dar un paso al costado.

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Pese a dar un golpe de opinión con sus primeros resultados, el timonel argentino y su equipo se fue viniendo a menos y en la Liga del presente año, los 'embajadores' se quedaron por fuera de la disputa del título, en un hecho que trajo consigo críticas de los medios e inconformismo de los hinchas.

El rendimiento de Fabián Bustos en Millonarios

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El paso del técnico argentino refleja que estuvo durante 32 partidos dirigidos, en los que registró un rendimiento general del 59 %, producto de 16 victorias (50 %), 9 empates (28 %) y solo 7 derrotas (22 %).

  

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En el apartado ofensivo y defensivo, su equipo tienen una diferencia de gol de 58 a favor por 32 en contra. Además, el plantel generó un promediado de 14.6 tiros por partido, de los cuales 6.0 van directo al arco, creando 1.5 ocasiones claras de gol por juego frente a 0.9 concedidas al rival.

A pesar de registrar una posesión de balón promedio del 49 %, su propuesta le otorga una calificación global Sofascore de 6.86. Estos datos consolidan un balance sólido y competitivo.

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