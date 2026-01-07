Falcao García regresa a Millonarios; sorpresa total en el fútbol colombiano

Millonarios sorprendió a sus aficionados y les dio un regalo de inicio de año, tras anunciar de manera oficial el regreso de Falcao García. Los rumores comenzaron con mensajes y pistas en redes sociales, sin embargo, este miércoles se hizo realidad. ¡'El Tigre' regresa al equipo de sus amores y al fútbol colombiano!

La confirmación de los 'azules' se realizó en sus redes sociales con la siguiente publicación:

De esta manera, el experimentado delantero vivirá su segunda etapa con los 'embajadores', tras un primer capítulo que estuvo marcado por pocos goles, lesiones y un ambiente hostil que terminaron desconsolándolo y dejándolo por fuera del club.

Falcao García, delantero colombiano, en un entrenamiento en Millonarios, club del que es hincha AFP

La historia de Falcao García con Millonarios

El jugador de 39 años siempre ha profesado su amor y cariño por el conjunto capitalino, puesto que ha manifestado ser hincha y apoyarlos desde niño. Prueba de ello es un video de su infancia, cuando apenas comenzaba a marcar goles en las categorías infantiles. Luego de jugar en equipos como Porto, Atlético de Madrid, Mónaco, Manchester United y Chelsea, el atacante por fin pudo cumplir su deseo de vestirse de azul en 24 junio de 2024. "Cuando salí de Colombia dije que quería volver a Millonarios, que es el equipo del cual soy hincha. Todo el mundo sabe que Millonarios es el equipo de mi corazón, de mi niñez", fueron sus palabras el día de la presentación oficial.



La adaptación del samario no fue fácil y su primer grito sagrado con Millonarios fue el 1 de septiembre de 2024, en la victoria 3-0 sobre Patriotas. Sin embargo, cuando parecía que ya estaba 100% conectado con el circuito de juego, las lesiones aparecieron y no le permitieron mayor continuidad. Cinco goles en 16 partidos fueron sus registros en ese semestre.

Publicidad

En ese momento, la novela de Falcao tuvo un nuevo apartado, ya que se despidió del equipo al tratarse de un contrato muy costoso. Sin embargo, a los pocos días, en enero de 2025, se anunció que continuaba, tras lograr un acuerdo.

Para el Torneo de Apertura de ese año la situación no cambió mucho, las molestias físicas aparecieron de nuevo y 'El Tigre' apenas jugó 13 encuentros en los que anotó seis goles. Su despedida en cancha fue el 19 de junio de 2025, por la sexta fecha de los cuadrangulares finales, con un golazo de tiro libre en la derrota 2-1 con Independiente Santa Fe. Después de ese encuentro, Falcao estalló en rueda de prensa: “Siempre durante todo el torneo, así me den 50 mil fechas y no vuelva a jugar nunca en Colombia, siempre ante la duda era en contra nuestra. Cuando había que revisar, no revisaban. Que se jodan los del VAR”. Esas palabras le significaron una sanción de cuatro fechas, las cuales deberá 'pagar' ahora en su regreso.