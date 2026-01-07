RD Congo, posible rival de Selección Colombia en el Mundial de 2026, se despidió de la Copa Africana

Un gol de Adil Boulbina a dos minutos del final de la prórroga, con la amenaza del lanzamiento de penaltis alrededor, dio la victoria por 1-0 a Argelia contra la República Democrática del Congo, que resistió sostenida por su portero, Nzau Mpasi-Nazu, y que se hundió cuando encajó el tanto que enterró sus ilusiones.

Fue un futbolista sin el protagonismo habitual de alguno de sus compañeros, procedente del Al Duhail, que saltó al campo cinco minutos antes en lugar de Fares Chaibi, el que desequilibró el partido y dio la victoria a Argelia en el estadio Príncipe Moulay Hassan de Rabat.

En el primer balón que tocó, Adil Boulbina, tras un buen pase al espacio de Ramiz Zerrouike, marcó con un preciso zapatazo acabó con la inspiración del meta del Le Havre Mpasi Nazu.

Los 'zorros del desierto', campeones en 1990 y 2019, y subcampeones en 1980 pero que en las dos últimas ediciones no fueron capaces de superar la fase de grupos, ya están en cuartos de final y se enfrentarán a Nigeria en Marrakech.



La derrota fue un mazazo para el equipo congoleño, que mantuvo el tipo hasta casi el final gracias a su portero, aunque fue inferior a Argelia.

Publicidad

Se le terminó la buena racha al combinado del francés Sebastien Desabre, que fue semifinalista, cuarto clasificado, en la pasada edición.