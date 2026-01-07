Síguenos en:
RD Congo, posible rival de Selección Colombia en el Mundial de 2026, se despidió de la Copa Africana

RD Congo, posible rival de Selección Colombia en el Mundial de 2026, se despidió de la Copa Africana

En el último minuto del tiempo extra, Argelia anotó el gol que le permitió vencer a RD Congo y clasificar a los cuartos de final de la Copa Africana de Naciones 2026.

Por: EFE
Actualizado: 7 de ene, 2026
