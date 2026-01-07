Falcao García y los partidos de sanción que tiene pendientes en Liga BetPlay; ¿cuántos son?

Falcao García es nuevo jugador de Millonarios, nuevamente, luego de seis meses afuera de las canchas. El 'Tigre' tendrá un nuevo ciclo en el equipo 'embajador', y ahora todos esperan que se ponga a las órdenes del técnico Hernán Torres, se ponga a punto en lo físico y esté listo para jugar oficialmente.

Eso sí, en medio de la emoción por la segunda etapa del delantero samario en las huestes azules, hay un tema que tienen en cuenta el cuerpo técnico, el propio jugador y los hinchas: la sanción que tiene por sus explosivas declaraciones en su último partido en el primer semestre del 2025.



¿Cuántos partidos tiene Falcao de sanción?

El 27 de junio de 2025 la Dimayor informó del castigo para el experimentado delantero colombiano, por unas palabras contra el arbitraje, la prensa y mucho más, en su primera estadía en el equipo 'embajador'.

En aquel comunicado se leyó lo siguiente: "sancionar, al señor Radamel Falcao García Zarate , jugador del registro del Club Azul & Blanco Millonarios F.C.S.A. (Millonarios) con suspensión de cuatro (4) fechas y multa de quince (15) SMLMV equivalentes a veintiún millones trecientos cincuenta y dos mil quinientos pesos ($21.352.500) por incurrir en la infracción descrita en el numeral 1 del artículo 72 del CDU de la FCF, en la conferencia de prensa post partido, disputado por la 6ª Fecha de la cuadrangulares semifinales de la Liga".

Con eso, y a la espera de alguna apelación por parte de Millonarios a este duro castigo para el 'Tigre', inicialmente el goleador se perdería los encuentros contra Bucaramanga, Junior, Pasto y Medellín.



¿Qué dijo Falcao para que lo sancionaran?

En la rueda de prensa luego de perder 1-2 con Santa Fe en la última fecha de los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2025-I, el delantero asistió a hablar con los medios de comunicación, y como pocas veces se le ha visto, decidió hablar con tono fuerte y contundente.



Falcao García da nueva pista sobre su futuro en 2026. Foto: @falcao.

"Siempre durante todo el torneo, así me den 50 mil fechas y no vuelva a jugar nunca en Colombia, siempre ante la duda era en contra nuestra. Cuando había que revisar, no revisaban. Que se jodan los del VAR. En Manizales nos robaron dos penales. No robaron, todo el torneo ante la duda era en contra de Millonarios. Así no vuelva a jugar en Colombia, me importa un carajo. Siempre fue en contra de Millonarios. Desde el torneo pasado fue un complot mediático, siempre a favor de Millonarios. Mentira carajo, a la mierda", fueron las duras palabras de Falcao García, que sorprendieron a propios y extraños y que tuvieron repercusión en el Comité Disciplinario de la Dimayor, que lo sancionó con 4 fechas.