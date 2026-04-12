Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
LIGA DE NACIONES FEMENINA EN VIVO
CHAMPIONS LEAGUE
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Falleció referente de Millonarios y la Selección Colombia; luto en el fútbol de nuestro país

Falleció referente de Millonarios y la Selección Colombia; luto en el fútbol de nuestro país

Hace un par de minutos se anunció la lamentable noticia, en la que se confirmó el fallecimiento de una de las leyendas en el fútbol colombiano. Tuvo paso por Millonarios, Once Caldas y Medellín.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 12 de abr, 2026
Comparta en:
Homenaje de luto por afición, en estadio de fútbol.
Homenaje de luto por afición, en estadio de fútbol.
Foto: AFP.

Publicidad

Publicidad

Publicidad