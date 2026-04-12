Falleció referente de Millonarios y la Selección Colombia; luto en el fútbol de nuestro país

Hace un par de minutos, se confirmó el fallecimiento del exfutbolista Alfonso Palacio, o más conocido como el 'Pocillo' López. Tuvo importante paso por Millonarios, Once Caldas e Independiente Medellín en el balompié de nuestro fútbol.

La Dimayor fue la encargada de hacer un pronunciamiento oficial, confirmando la noticia y enviando sus condolencias por la lamentable noticia: "La División Mayor del Fútbol Colombiano, en cabeza de su presidente, Carlos Mario Zuluaga Pérez, y los 36 clubes afiliados, lamentan profundamente el fallecimiento del exjugador Alonso López Palacio, recordado por su paso por clubes como Millonarios FC, Independiente Medellín, y Once Caldas, así como por su participación en la Selección Colombia".

La 𝐃𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫 𝐝𝐞𝐥 𝐅𝐮́𝐭𝐛𝐨𝐥 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚𝐧𝐨 - 𝐃𝐈𝐌𝐀𝐘𝐎𝐑, en cabeza de su presidente, Carlos Mario Zuluaga Pérez, y los 36 clubes afiliados, lamentan profundamente el fallecimiento del exjugador Alonso López Palacio… pic.twitter.com/tOGmioRsQw — DIMAYOR (@Dimayor) April 13, 2026

"A lo largo de su carrera, el exfutbolista se destacó por su entrega, gran talento como lateral izquierdo, y su compromiso dentro del terreno de juego, siendo parte de importantes procesos deportivos en el país y dejando una huella en las instituciones que representó. En las últimas semanas, había afrontado un delicado estado de salud que generó preocupación en el entorno del fútbol colombiano, y su fallecimiento enluta hoy a la familia del deporte nacional. La DIMAYOR expresa sus más sinceras condolencias a sus familiares, amigos, excompañeros y a los clubes que hicieron parte de su trayectoria, acompañándolos en este difícil momento", citó el máximo organismo del fútbol colombiano, a través de un comunicado oficial que publicó en sus canales oficiales.

