La Selección Colombia, rumbo a la Copa del Mundo Sub-17, tras 'triunfazo' 2-0 sobre Paraguay

Este domingo 12 de abril, la Selección Colombia enfrentó a Paraguay, por el duelo correspondiente a la quinta jornada del grupo A, en el Sudamericano Sub-17.

Con anotaciones de Matías Caicedo y Adrián Mosquera, el cuadro ‘cafetero’ venció 2-0 a los ‘guaraníes’ y selló su paso a las finales del certamen sudamericano, que justamente se está disputando en territorio paraguayo.

De esta manera, la Selección Colombia quedó segundo en el grupo A con siete unidades; solo por debajo de las diez de Ecuador, quien a venció 3-0 a Chile a la misma hora. De esta manera, la ‘tricolor’ avanzó a las semifinales del Sudamericano Sub-17.

Pero no solamente eso, sino que, clasificando como segundo del grupo, avanzó directamente a la Copa del Mundo Sub-17, que este año se jugará en Catar.