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Gol Caracol  / Selección Colombia  / La Selección Colombia, rumbo a la Copa del Mundo Sub-17, tras 'triunfazo' 2-0 sobre Paraguay

La Selección Colombia, rumbo a la Copa del Mundo Sub-17, tras 'triunfazo' 2-0 sobre Paraguay

El cuadro 'cafetero' venció por dos goles a los paraguayos y selló su clasificación, no solo a las semifinales del Sudamericano; sino que también al Mundial Sub-17 de este año.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 12 de abr, 2026
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Selección Colombia Sudamericano Sub-17
Selección Colombia Sudamericano Sub-17 - Foto:
Conmebol

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