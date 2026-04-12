Así quedó la tabla del Sudamericano Sub-17, tras triunfo de Colombia 2-0 contra Paraguay

Este domingo, la Selección Colombia volvió a tener acción en el Sudamericano Sub-17 en la zona A, venciendo por 1-0 a Paraguay, en la quinta jornada de la fase de grupos.

La única anotación del compromiso la marcó Matías Caicedo, para sentenciar el triunfo de la 'tricolor', que, de esa manera, llegó a las siete unidades para ubicarse en la segunda posición del grupo, por debajo de Ecuador.

Así las cosas, el combinado colombiano se ubica en una posición privilegiada, que lo instala en las semifinales del Sudamericano Sub-17. Pero no solamente, eso, sino que también clasificó directamente a la Copa del Mundo en la categoría, que se disputará este año en Catar; esto, por ser segundo en su zona.

Así quedó la tabla de posiciones del grupo A, tras triunfo de la Selección Colombia 2-0 contra Paraguay