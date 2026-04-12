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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Así quedó la tabla del Sudamericano Sub-17, tras triunfo de Colombia 2-0 contra Paraguay

Así quedó la tabla del Sudamericano Sub-17, tras triunfo de Colombia 2-0 contra Paraguay

Luego de vencer por 2-0 a los paraguayos, los 'cafeteros' sellaron su clasificación al Mundial Sub-17, que se realizará este año en Catar. Además, clasificó a semifinales del Sudamericano.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 12 de abr, 2026
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La Selección Colombia enfrenta a Uruguay en el Sudamericano Sub-17.
La Selección Colombia enfrenta a Uruguay en el Sudamericano Sub-17.
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